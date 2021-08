ITS Luncurkan Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) tahun 2021. Program ini bertujuan untuk memotivasi mahasiswa dan menawarkan alternatif pembelajaran yang dinamis dan kompetitif.Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS sekaligus Kepala Penanggung Jawab KMMI untuk ITS, Adi Soeprijanto MT mengatakan, KMMI di ITS terbentuk setelah melalui beberapa tahapan dan proses seleksi yang kompleks hingga berhasil dipercaya sebagai salah satu penyelenggara kegiatan.“Kami sudah berusaha untuk terus aktif pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) guna menjadikan KMMI dan ITS menjadi satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi,” kata Adi, Jumat, 6 Agustus 2021.Adi menuturkan, hal tersebut untuk mencapai kebutuhan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan terlebih di dunia industri atau kewirausahaan.Menurut guru besar Teknik Elektro ITS ini, KMMI tersebut akan menjadi tempat memperluas potensi mahasiswa dengan keahlian khusus yang terbatas di setiap course-nya. Luaran dari KMMI ini akan berupa keahlian mikro yang dibuktikan dengan sertifikat resmi dan dapat didaftarkan sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kampus mahasiswa atau lembaga penyetaraan keahlian lainnyaDi kesempatan yang sama, Rektor ITS, Mochammad Ashari saat membuka acara menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para mahasiswa yang telah memilih ITS sebagai tempat belajar KMMI. Sekaligus berhasil dalam tahap seleksi yang sesuai dengan ketentuan kurikulum di ITS dan mitra industri terkait.“Mahasiswa terpilih ini merupakan orang-orang unggul yang akan mengangkat citra Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di masa yang akan datang,” tandasnya.Dalam KMMI ini, dosen dan mitra industri akan bergerak bersama untuk membantu pembinaan, pembelajaran, dan penanaman akhlak mulia yang telah disesuaikan dengan perkembangan teknologi industri 4.0.Nantinya, peserta KMMI akan melaksanakan perkuliahan secara project and base learning, yakni mengkombinasikan antara teori dan praktik yang diperoleh di kampus dan dunia industri. Nilai-nilai perkuliahan ini akan terus dikembangkan oleh para praktisi ITS dan mitra industri agar tetap sesuai dengan pendidikan di kampus dan pekerjaan.Baca juga: Banyak Perguruan Tinggi Lupakan Kesiapan Mahasiswa dalam Bekerja Ashari mengungkapkan, ITS sudah sangat siap untuk mencetak para mahasiswa KMMI dengan pengalaman riset dan teknologi inovatif yang ada di ITS, terlebih dibantu oleh orang-orang hebat dari mitra industri. “Sesuai dengan target ITS menjadi entrepreneur university, para mahasiswa tidak perlu risau dengan kemampuan kami di teknologi dan entrepreneur,” tutur guru besar Teknik Elektro ITS ini dengan bangga.Ashari juga berharap semua yang terlibat pada program ini dapat melaksanakan dengan profesional dan direncanakan sebaik-baiknya. “Dengan momentum ini, saya berharap agar ITS menjadi salah satu contoh pelaksanaan KMMI yang sukses dan layak ditawarkan di level internasional,” tegasnya optimistis.Berbeda dengan program implementasi Kampus Merdeka lainnya, KMMI merupakan program pendidikan pelengkap dari pembelajaran penuh yang dilakukan. Dikategorikan sebagai pelengkap, KMMI dapat digelar secara daring dan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu delapan minggu.ITS sendiri merupakan satu dari 85 kampus yang berhasil lolos seleksi program perkuliahan daring bagi mahasiswa lintas kampus se-Indonesia. Melalui program ini, ITS berhasil menyelenggarakan 21 short course yang melibatkan empat fakultas dan 14 departemen dengan total sementara penerimaan mahasiswa sebanyak 1.112 mahasiswa yang tersebar di 156 perguruan tinggi dan peminat lebih dari 30 ribu mahasiswa.(CEU)