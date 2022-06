Unair Gandeng University of Nottingham Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Universitas Airlangga ( Unair ) terus menjalin berbagai kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai kampus ternama di dunia. Kali ini, kolaborasi dengan University of Nottingham, Inggris.Perwakilan dari University of Nottingham Inggris berkunjung ke Unair. Kunjungan disambut langsung oleh Wakil Rektor Bidang Riset , Inovasi, dan Community Development Ni Nyoman Tri Puspaningsih.Nyoman menyambut baik perwakilan dari University of Nottingham. Mereka yang datang ialah Associate Professor Midwifery, Faculty of Medicine & Health Sciences, Louise Walker; Associate Director, Global Engagement (Strategy Support), David Ouchterlonie; dan Senior Global Engagement Manager Shannon Baverstock.Acara yang dihadiri beberapa perwakilan fakultas dan peneliti di lingkungan Unair tersebut, juga dihadiri oleh Assistant Professor of Chemical and Environmental Engineering, Faculty of Engineering Bagus Muljadi dan UK-Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences (UKICIS) Coordinator.Nyoman menyampaikan paparan sekilas mengenai Unair. Dia juga menjelaskan mengenai beberapa keunggulan yang dimiliki Unair.“Tentu saya berharap adanya kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menghasilkan penelitian dan inovasi yang mampu memberikan kontribusi yang nyata,” ujar Nyoman dikutip dari laman unair.ac.id, Selasa, 7 Juni 2022.Sementara itu, Louise Walker menyambut baik paparan Nyoman. Pihaknya juga sangat terbuka melakukan riset kolaborasi dan diskusi mengenai berbagai isu penelitian.David Ouchterlonie juga mengatakan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. “Terlebih sudah banyak mahasiswa dari Indonesia yang belajar di kampus kami. Oleh karena itu, kami sangat terbuka dan berharap akan banyak pula dari Unair yang belajar dan melakukan riset kolaborasi dengan kami,” tutur dia.Baca: Fakultas Kedokteran UNAIR Raih 4 Rekor MURI