Keren! Dua Mahasiswa UM Surabaya Juara Kompetisi Karate Internasional

Jakarta: Sebanyak dua mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya , Sisilia Agustiani Ora Prodi (S1 Manajemen) dan Gaby Dara Ayu Salsabillah (S1 Psikologi), menorehkan prestasi di tingkat internasional. Keeduanya meraih juara dalam Kejuaraan Internasional Karate Championship Piala Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa).Kedua atlet karate putri ini berhasil meraih gelar Best of the Best di tengah persaingan sengit melawan atlet terbaik dari tujuh negara dan beberapa daerah di Indonesia. Sisilia Agustiani Ora Prodi, mengungkapkan persiapannya untuk kejuaraan ini telah dilakukan selama tiga bulan terakhir.“Tiga bulan terakhir ini saya berlatih dengan maksimal, bersyukur hasilnya maksimal. Selain meraih medali kami dari tim UM Surabaya juga mendapatkan katagori Best of the Best,” ujar Sisil dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Jumat, 12 Januari 2024.Sisil mengaku usai ikut kejuaran ini, dia bakal fokus mempersiapkan diri untuk mengikuti Kejuaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Medan tahun depan. Dia berharap dapat membawa hasil maksimal untuk mengharumkan nama UM Surabaya dan Jawa Timur di tingkat nasional.Gaby Dara Ayu Salsabillah, atlet karate putri lainnya, menyampaikan terima kasih kepada UM Surabaya atas dukungan dan kemudahan yang diberikan. Mulai dari kurikulum yang mendukung atlet hingga jadwal perkuliahan yang sangat fleksibel.Gaby mengungkapkan kebahagiaannya karena dapat menjaga keseimbangan antara prestasi akademik dan prestasi olahraga.“Sebagai seorang atlet saya sangat bersyukur diberi kemudahan dalam hal ini, sehingga akademik dan non akademik menjadi beriringan satu sama lain, artinya keduanya bisa seimbang, hal ini berkah kebijakan UM Surabaya yang selalu mendukung para atlet,” kata Gaby.Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan Alumni dan Inovasi (BAKAI) UM Surabaya, Khoirul Anam, memastikan pihaknya terus mendukung atlet untuk berkompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dia berharap prestasi gemilang ini akan menjadi inspirasi bagi atlet-atlet lain di UM Surabaya untuk terus berprestasi di berbagai arena kompetisi.“Semoga prestasi ini akan terus diteruskan dan diikuti oleh atlet-atlet yang lain di UM Surabaya,” kata Khoirul Anam.