Mengenal Mata Uang di Negara ASEAN

1. Thailand





2. Indonesia

3. Singapura

4. Malaysia

5. Brunei Darussalam

6. Kamboja

7. Vietnam

8. Laos

9. Myanmar

10. Filipina

Jakarta: Association of Southeast Asia Nations ( ASEAN ) adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama 10 negara-negara di Asia Tenggara. Meski melebur menjadi satu kawasan, negara anggota memiliki mata uang masing-masing.Hal ini tidak seperti Eropa yang memberlakukan Euro yang pada akhirnya menjadi mata uang tunggal bagi negara anggotanya. Yuk kenalan dengan mata uang di negara ASEAN dan sejarah singkatnya dikutip dari laman KelasPintar:Thailand merupakan salah satu pendiri ASEAN yang menganut sistem pemerintahan Monarki Konstitusional. Mata uang resmi Thailand adalah Baht. Dalam dunia internasional, singkatan untuk nama mata uang Thailand adalah THB.Bath Thailand (THB) telah digunakan untuk menyebut uang di Thailand selama berabad-abad. Namun, inkarnasi mata uang modern muncul pada awal abad ke 20 setelah reformasi Chulalongkorn/Raja Rama V.Raja Rama V memperkenalkan desimalisasi Baht Thailand yang saat itu dikenal Thai Tical oleh orang Barat. Kini, Bank Sentral Thailand yakni Bank of Thailand mengelola mata uang dan menerbitkannya dalam sejumlah denominasi atau urutan mata uang Thailand dari pecahan terkecil hingga terbesar.Indonesia atau yang disebut juga Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai mata uang resmi, yaitu Rupiah. Sejarah Rupiah dimulai dari permintaan Belanda menjadikan NICA sebagai satu-satunya mata uang sah di Indonesia saat Konfrensi Meja Bundar, namun hal tersebut ditolak Sultan Hamengkubuwono.Belanda kemudian meminta survei mengetahui respons masyarakat Indonesia terhadap NICA dan ORI, tetapi masyarakat memilih ORI sebagai alat pembayaran sah. Berkaca dari itu, pemerintah kemudian menetapkan berlakunya mata uang Indonesia bersama yaitu Uang Republik Indonesia Serikat atau uang federal sejak 27 Maret 1950 dengan uang baru yang diterbitkan dan diedarkan oleh De Javasche Bank.Sejarah berlangsung saat berakhirnya RIS. Saat itu, ekonomi Indonesia lebih terbuka dan membuat situasi dalam negeri terpengaruh gejolak perekonomian dunia. Karenanya, pemerintah mengambil kebijakan menyedot uang beredar yang terlalu banyak di Indonesia.Dari situ ada dua macam mata uang Rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sah, yaitu mata uang Rupiah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia (Kemenkeu) dengan menerbitkan Rupiah pecahan di bawah Rp5 dan Bank Indonesia (BI) berupa uang kertas pecahan Rp5 ke atas.Singapura merupakan negara kepulauan yang terletak di ujung Semenanjung Malaya. mata yang digunakan adalah Dollar Singapura (S$). Dalam sejarahnya uang Singapura adalah dolar Selat yang digunakan dari 1845-1939.Pada 1953, mata uang ini kemudian digantikan dengan dollar Malaya dan Borneo Inggris yang dikeluarkan Dewan Komisaris Mata Uang, Malaya, dan Borneo Inggris. Pada 1967, Singapura mendirikan Board of Commissioners of Currency, Singapure dan mengeluarkan serial uang yang pertama pada 12 Juni 1967.Serial uang yang dikeluarkan adalah uang “Orkid”. Meskipun saat ini mata uangnya adalah dollar, namun kode ISO, uang, dan kursnya berbeda dengan dollar Amerika.Mata uang Malaysia adalah Ringgit atau dikenal sebagai Ringgit Malaysia (RM). Kode ISO untuk mata uang ini adalah MYR (Malaysian Ringgit). Sebagai salah satu negara yang menjadi jajahan Inggris, kebijakan penggunaan mata uang sebagai alat transaksi di Malaysia diatur pemerintah Britania Raya, termasuk pengaturan mata uang negeri-negeri selat (sebutan negara-negara yang masuk dalam kawasan jajahan Inggris).Pada 12 Juni 1967 pasca merdeka, Bank Negara Malaysia menerbitkan dollar Malaysia untuk digunakan sebagai alat transaksi resmi. Pada tahun 1993, Malaysia memperkenalkan simbol mata uangnya RM untuk menggantikan simbol dollar yang telah digunakan sebelumnya.Mata uang Brunai Darussalam adalah dollar Brunei (B$) atau Ringgit Brunei. Negara ini telah menerbitkan beberapa kali seri alat pembayaran yaitu seri 1967 (Paper Notes), seri 1872, 1989, 1992, dan 2000 (paper notes), seri 1996, 2004, 2006, 2007, 2011 dan 2013 (polymer notes).Riel merupakan sebuah mata uang resmi negara Kamboja sejak 1980 menggantikan Riel Kamboja Lama. Riel Kamboja digunakan bersama dengan Dollar Amerika Serikat seperti Timor Leste. Mata uang ini setiap satuannya terbagi menjadi 100 sen. Mata uang ini terbagi menjadi 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000.Mata uang Vietnam disebut “Dong”. Dong memiliki sejarah panjang sejak ribuan tahun lalu yakni sejak masa kerajaan. Menurut catatan sejarah, mata uang tertua Vietnam adalah koin Thai Binh Hung Bao yang dibuat pada 968 AD untuk dinasti Dinh.Saat masa pemerintahan modern, Vietnam dijajah oleh Perancis. Seluruh wilayah Vietnam dikuasai bangsa Eropa dan diberi nama French Indochine. Mulai 1885, Vietnam menggunakan mata uang French IndoChinese piaster yang menggantikan uang kuno asli.Pada 2 September 1945, Vietnam berhasil merdeka dan terbebas dari jajahan Perancis. Negara ini menerbitkan uangnya sendiri pada 3 November 1946 yang diberi nama “Dong”. Dong yang berlaku resmi secara nasional ini dicetak Bank Nasional Vietnam dan menggantikan seluruh mata uang dari Perancis yang digunakan pada masa penjajahan.Mata uang Laos adalah “Kip” yang dicetak dan diatur Bank of the Lao PDR. Sesuai standar ISO 4217 untuk pengganti lambang uang, kode Kip Laos adalah LAK. Sejarah mata uang Laos dimulai dari 1946 ketika negara ini mengeluarkan denominasi uang kertas pertamanya dengan nominal 10, 20, 50, dan 10 Kip.Namun, penggunaan uang ini berubah ketika Perancis menguasai Laos pada abad ke-19 menjadi French Indochinese Piastre. Pada 1952 uang Kip kembali diperkenalkan. Pada 1953, Institut d’Emission des Etats du Cambodge, du Laos et du Vietnam mulai memperkenalkan uang kertas dalam denominasi baru yaitu 1,5, dan 100 Kip dan Piastres.Sebelum tahun 1976, Pathet Lao Kip diperkenalkan. Uang ini hanya digunaan di wilayah yang dikuasai Pathet Lao, sebuah gerakan komunis. Mulai tahun 1979, uang Pathet Lao yang lama diganti dengan Kip Laos yang digunakan hingga saat ini, uang ini diterbitkan dalam dua jenis yaitu kertas dan koin.Mata uang Myanmar adalah “kyat” dengan kode internasional MMK yang diterbitkan Bank Sentral Myanmar. Biasanya kyat hanya ditulis dengan simbol “K” dan ditempatkan sebelum nilai nominal mata uangnya.Hingga saat ini, ada tiga versi kyat Myanmat yang pernah diterbitkan. Versi pertama diterbitkan pada 1852-1989. Versi kedua diterbikan pada 1943-1945. Sementara itu, versi ketiga diterbitkan pada 1952 hingga saat ini.Peso Filipina resmi digunakan sebagai mata uang sejak 4 Juli 1946. Peso Filipina memiliki kode (PHP). Dalam sejarahnya pada 1521, saat Spanyol mulia menjajah Filipina mulai diperkenalkan koin Teston.Peso Spanyol mulai digunakan sebagai uang resmi di Filipina saat masa penjajahan Spanyol untuk alat transaksi pembayaran. Setelah merdeka pada 1898, Filipina tetap menggunakan Peso sebagai alat tukar resmi dengan beberapa penyesuaian.