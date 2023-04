ITS Gelar Mudik Bersama, Siapkan 8 Bus untuk Mahasiswa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) memfasilitasi mahasiswa yang mudik dalam Lebaran 2023. ITS menghadirkan program Mudik Bersama (Muber) gratis yang diberangkatkan serentak oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS Adi Soeprijanto pada Sabtu pagi, 15 April 2023.Ketua Pelaksana Muber ITS 2023 Imam Syafawi Ahmad menuturkan agenda yang dipelopori Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) ITS ini merupakan kerja sama antara ITS dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (Ikoma) ITS. Program ini digelar setelah tiga tahun vakum akibat pandemi.“Karena aktivitas kampus sudah berjalan normal, permohonan bantuan mudik kembali meningkat,” kata Isa dikutip dari laman its.ac.id, Selasa, 18 April 2023.Dosen Departemen Aktuaria ini menyebut peserta Muber 2023 berjumlah 250 mahasiswa. ITS menyediakan delapan bus dengan delapan rute perjalanan menuju kota-kota di Jawa Timur.Masing-masing bus akan menempuh rute berbeda, yakni Tuban–Bojonegoro–Ngawi, Pamekasan–Sumenep, Malang/Batu–Blitar, Situbondo–Banyuwangi, Probolinggo–Jember–Lumajang–Bondowoso, Kediri–Tulungagung–Trenggalek, Nganjuk–Madiun–Magetan, dan Ponorogo–Pacitan.Isa menyebut koordinasi antara mahasiswa pemudik dan pihak kampus dibantu oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sehingga lebih efisien. Salah satu pengurus BEM ITS, Fajrian Zahara Salma, mengungkapkan pihaknya sangat mendukung program ini karena memudahkan mahasiswa yang memiliki keterbatasan untuk mudik ke kampung halaman.Isa mengucapkan selamat mudik kepada mahasiswa. Dia mendoakan agar perjalanan mudik mahasiswa ITS diberi kelancaran dan selamat sampai tujuan.“Semoga program ini dapat memberi kebermanfaatan dan menghadirkan semangat baru setelah bertemu rumah," tutur dia.