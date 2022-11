Duo Bestie Srikandi Indonesia: Yuk Intip Kuliah Retno Marsudi dan Sri Mulyani

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: 5 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang Pernah Kuliah di Luar Negeri

(REN)

Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelma jadi duo srikandi dalam kabinet Indonesia Maju. Kekompakan mereka turut menyukseskan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali beberapa waktu lalu.Keduanya menunjukkan keakraban saat penutupan KTT G20. Dua orang bestie ini saling berpelukan di kesempatan itu.Ternyata, keduanya memiliki latar belakang studi yang luar biasa. Yuk, intip perjalanan studi keduanya dikutip dari Instagram @kobieducation:Sri merupakan lulusan University of Illinois Urbana Champaign di Amerika Serikat. Sedangkan, Retno merupakan lulusan dari The Hague University of Applied Sciences, Belanda.Di kampusnya masing-masing, Retno lulus dengan gelar MSc of Policy Economics dan Ph.D Economics. Sedangkan Retno, Master of Law.University of Illinois Urbana Champaign di Amerika Serikat diketahui berada di ranking 45 dunia. Sedangkan The Hague University of Applied Sciences, Belanda berada di ranking 201 dunia.Kampus tempat Sri studi memiliki prodi unggulan di antaranya, teknik sipil dan elektro, manajemen informasi, pertanian, fisika, dan astronomi. Sedangkan kampus tempat Retno studi prodi unggulannya hukum eropa, hukum internasional, bisnis, dan marketing.Adapun, perkiaraan biaya SPP untuk program magister diUniversity of Illinois Urbana Champaign Amerika Serikat sebesar Rp475 juta pertahun. Sedangkan, SPP magister di The Hague University of Applied Sciences, Belanda sekitar Rp325 juta perterm.Meski begitu, dua kampus ini menyediakan beragam beasiswa. Di University of Illinois Urbana Champaign tersedia beasiswa Fulbright, LPDP, Beasiswa S2 Perguruan Tinggi Akademik Kemendikbudristek, beasiswa University of Illinois Urbana Champaign Financial Aid, dan American Association of University Women (AAUW) International Fellowship.Sedangkan, di The Hague University of Applied Sciences terdapat beasiswa The Hague University of Applied Sciences Financial Aid, Orange Knowledge Program, Orange Tulip Scholarship. Selain itu, ada pula beasiswa Holland Scholarship, dan World Citizen Talent Scholarship.Itulah kampus yang pernah menjadi tempat belajar Sri dan Retno. Kalau Sobat Medcom, apakah belajar di kampus yang sama dengan bestie mu? Atau justru beda tempat kuliah?