Teken MoU, ITS Perpanjang Kerja Sama dengan Udinus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Halaman Selanjutnya

Ashari ini pun menyebutkan bahwa…

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) secara daring dengan Universitas Dian Nuswantoro (Udinus).Rektor Udinus, Edi Noersasongko menjelaskan bahwa kerja sama antara ITS dengan kampusnya yang berlokasi di Semarang ini sudah dimulai sejak 2007 hingga sekarang. Kerja sama yang dilakukan berupa transfer kredit, studi lanjut, dan joint research.Penandatanganan MoU kali ini pun merupakan perpanjangan kerja sama yang sebelumnya sudah dilakukan pada 2016 lalu. “Kerja sama kali ini akan dilaksanakan hingga 2025 mendatang,” kata Edi, dikutip dari laman ITS, Jumat, 16 Juli 2021.Edi mengakui bahwa kerja sama tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan mutu pendidikan di Udinus. Menurutnya, banyak dosen yang mengajar di kampus tersebut melanjutkan pendidikan doktoral di ITS Selain itu, banyak juga penelitian yang dilakukan bersama dengan kampus pahlawan ini. “Tercatat sekarang ada 11 dosen alumni S3 ITS, enam orang sedang berkuliah di ITS, dan ada tujuh yang mengantre untuk masuk ITS,” paparnya.Baca juga: Sapuangin ITS Borong 4 Penghargaan di Shell Eco-Marathon 2021 Menanggapi hal tersebut, Rektor ITS, Mochamad Ashari menyampaikan, di masa sekarang sudah bukan zamannya lagi untuk berkompetisi. Terutama di masa pandemi covid-19 ini sangat diperlukan 3S yaitu sinergy, speed, dan smart. Agenda pada hari ini merupakan salah satu usaha untuk mendukung tiga kunci tersebut.“Dengan kerja sama ini kita bisa meningkatkan sinergi antarkampus, bisa menggapai tujuan bersama dengan cepat, juga bisa berkolaborasi untuk menemukan solusi cerdas bagi berbagai permasalahan yang ada,” tutur guru besar Teknik Elektro ITS ini.