Tiga Prodi UGM Ikuti Asesmen Tingkat ASEAN

Jakarta: Tiga program studi di Universitas Gadjah Mada (UGM) melaksanakan The 216th ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) Programme Assessment. AUN-QA ialah proses penjaminan mutu oleh organisasi universitas di negara-negara ASEAN.Adapun tiga program studi yang dilakukan asesmen tersebut yaitu Magister Agama dan Lintas Budaya, Magister Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa dari Sekolah Pascasarjana, serta Magister Keperawatan. Kepala Bagian Penjaminan Mutu bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kantor Jaminan Mutu UGM, Widya Wasityastuti mengatakan proses asesmen berlangsung pada 7 sampai 11 Juni 2021."Kegiatan ini melibatkan seluruh elemen baik pimpinan universitas , pimpinan fakultas, pengelola prodi termasuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pengguna dari setiap program studi yang dilakukan asesmen," kata Widya mengutip siaran pers UGM, Kamis, 17 Juni 2021.Baca: UNS-Bapeten Berkolaborasi Terkait Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Widya memaparkan, UGM berkomitmen mendorong dan memfasilitasi program studi dan institusi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu akademik. Salah satunya, lewat asesmen dengan taraf internasional seperti AUN-QA."Penilaian juga dilakukan melalui wawancara, diskusi, dan live tour fasilitas untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas pengelolaan dan penjaminan mutu program studi," tuturnya.Selain asesmen, AUN-QA juga berguna untuk memetakan peluang peningkatan kualitas pendidikan secara global. Tentunya, sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh AUN-QA sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).Baca: 65 Mahasiswa UB Lolos Program IISMA 2021 Pada kegiatan ini, terdapat enam asesor yang terlibat, yaitu Arnel Onesimo dari De La Salle University-Philippines, Siriluck Kiewkong dari Mahidol University-Thailand, Dr. Le Quang Minh dari Vietnam National University, Prof. Dr. Monet M. Loquias dari University of the Philippines, Prof. Dato’ Ir. Dr. Riza Atiq Abdullah bin O.K. Rahmat dari Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Dr. Marlene M. De Leon dari Ateneo de Manila University-Philippines.Para asesor melakukan verifikasi dan validasi yang mendalam terhadap tiga prodi yang dilakukan asesmen. Di samping para asesor, turut hadir secara daring dalam Programme Assessment ini, AUN Executive Director, Dr. Choltis Dhirathiti, dan First Officer and Chief Strategy Officer of the ASEAN University Network, Korn Ratanagosoom."Harapannya proses panjang yang sudah dilakukan sejak dari persiapan, pengumpulan dokumen, hingga visitasi dan penilaian ini dapat memberikan hasil yang terbaik berupa pengakuan mutu pendidikan dengan mendapatkan sertifikasi AUN-QA," tutur Widya.(AGA)