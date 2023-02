Keren! Mahasiswa Teknik USK Ukir Prestasi di NECSC 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Mahasiswa USK Raih Medali di Kejurmasnas Kempo

(REN)

Jakarta: Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK) mengukir prestasi di National Energy, Climate, Sustainability Competition (NECSC) 2023 yang berlangsung di Universita Indonesia (UI). Mahasiswa USK, Ahmad Muhar Apriansyah, berhasil menduduki peringkat 5 dari 570 lebih peserta untuk kategori Lingkungan dengan sub tema Waste Management.Ahmad membawakan karya ilmiah berjudul Pemanfaatan Limbah Cair Tahu sebagai Sumber Bahan Bakar Hidrogen Menggunakan Teknik Hyvolution untuk Mewujudkan Energi Bersih Nasional: Studi Kasus Aceh dengan dosen Jurusan Teknik Kimia, T Mukhriza.Ahmad mengungkapkan karyanya berangkat dari analisa, Aceh merupakan suatu daerah yang memiliki potensi besar di bidang energi terbarukan tidak hanya di sektor pembangkit listrik. Namun, juga di sektor bahan bakar."Pemanfaatan limbah cair tahu untuk menghasilkan bahan bakar hidrogen ramah lingkungan saya pikir merupakan salah satu langkah tepat untuk mengurangi emisi karbon dan juga mendukung kemandirian energi nasional," kata Ahmad dikutip dari laman unsyiah.ac.id, Rabu, 15 Februari 2023.Sementara itu, Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan FT USK, Farid Mulana, mengapresiasi prestasi Ahmad. Dia mengatakan prestasi tersebut bukan hanya membanggakan bagi sivitas akademika FT, tapi juga USK yang dapat meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mengharumkan nama Aceh.NECSC 2023 merupakan kegiatan terbesar di bidang energi dan lingkungan yang diselenggarakan Society of Renewable Energy Indonesia bekerja sama dengan Kementerian ESDM, Kementerian KLHK, dan media Rakyat Merdeka. Kompetisi ini diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.Selain itu, kegiatan ini juga disertai dengan leadership bootcamp dengan menghadirkan Menteri ESDM dan Menteri KLHK serta Direktur Utama PT Pertamina, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, dan lainnya.Farid menilai NECSC 2023 adalah ajang bergengsi kompetisi mahasiswa Indonesia di bidang energi dan lingkungan di Indonesia. Dia berharap ke depan lebih banyak lagi mahasiswa bidang sains dan rekayasa di USK untuk dapat mengikuti ajang lomba ini."Banyak inovasi mahasiswa kita termasuk dari FT yang sangat bagus dan kreatif untuk kita kembangkan hingga ke tahap komersialisasi, namun karena keterbatasan dana, beberapa yang membutuhkan dana yang agak besar, tidak dapat langsung dimanfaatkan dalam mengwujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi," sebut Farid.Dekan FR USK, Alfiansyah Yulianur, memastikan FT akan terus mendukung pengembangan inovasi di kalangan mahasiswa di masa datang.NECSC 2023 mengusung tema “Reimagining the Future of Energy and Environment from Youth Contributions”. NECSC tahun ini diikuti 98 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan total peserta lebih dari 570 mahasiswa.