Erick Thohir Beri Wejangan kepada Peserta Beasiswa LPDP

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memberikan sejumlah wejangan kepada penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ). Ia memaparkan mengenai transformasi generasi muda dan tantangan di era global.Erick menjelaskan, saat ini Indonesia sedang mengalami tiga tekanan besar, yaitu pasar global, disrupsi digital, dan ketahanan kesehatan. Tantangan ini dinilai muncul secara periodik."Hal ini yang memang terjadi setiap 20-10 tahun sekali. Seperti hari ini covid-19. beberapa tahun dulu ada flu burung dan Ebola. Ini memang sebuah rutinitas yang harus kita hadapi bersama-sama,” ujar Erick Thohir dalam keterangannya, Kamis, 8 Desember 2021.Erick mengatakan, penting bagi Indonesia untuk segera keluar dari middle income trap. Caranya, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun industri yang advance, transformasi digital, serta peningkatan research and development."Maka dari itu ketiga tekanan ini yang memang kita sebagai bangsa terutama generasi muda juga mesti tahu fiber ini. Bahwa ini yang akan kita hadapi bersama-sama," ungkapnya.Erick menyebut, ketahanan di bidang kesehatan menjadi kunci pemulihan Indonesia. Apablia masalah kesehatan sudah dapat diatasi dengan baik, maka perekonomian serta kegiatan lainnya juga dapat kembali berjalan.Ia menyebut, BUMN melakukan sejumlah transformasi, seperti program BUMN Core Pillars, BUMN Core Value, BUMN Business Restructuring Focus on Core Business, New BUMN Leadership, dan BUMN World Class Companies.Baca: Rektor IPB Terpilih Jadi Ketua Umum ICMI 2021-2026, Ini Harapannya Transformasi pertama, yaitu dalam menghadapi pasar global. Erick menyebut BUMN berupaya melakukan hilirisasi sumber daya alam, konsolidasi Pelindo, dan pembentukan ekosistem Himbara. Selanjutnya, transformasi bisnis BUMN dalam menghadapi disrupsi yaitu Teknom akan fokus pada bisnis B to B, Telkomsel fokus pada bisnis B to C. Sedangkan TIM dan MDI, fokus pada pembiayaan startup Indonesia.BUMN juga melakukan transformasi untuk mendukung ketahanan kesehatan, yaitu dengan Rumah Sakit BUMN, Pembentukan holding farmasi BUMN dan refocusing model bisnis.Erick berharap generasi muda bisa memiliki capability, expertise bidang, track record, serta memiliki fighting spirit. "Sebab, segala sesuatu tidak dapat diselesaikan hanya dengan tiduran," ungkapnya. (Taris Dwi Aryani).