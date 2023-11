Kisah Retno dan Ani, Dua Srikandi Indonesia yang Bestian dari SMA Sampai Jadi Menteri

Advertisement

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. DOK Setkab

Retno Marsudi

S1 Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada S2 Hukum Uni Eropa, Haagse Hogeschool, Belanda Human Right Study, University of Oslo, Norwegia

Sri Mulyani

S1 Ekonomi, Universitas Indonesia S2 Master of Science of Policy Economics, University of Illinois Urbana Champaign, AS S3 PhD in Economics, University of Illinois Urbana Champaign, AS

(REN)

Jakarta: Dari sejumlah menteri perempuan di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, ada dua menteri perempuan yang kerap jadi buah bibir masyarakat. Keduanya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.Keduanya dikenal cekatan dan kompak dalam menyelesaikan pekerjaan dari Presiden Jokowi. Tak heran, keduanya dipercaya sebagai menteri dalam dua periode atau sejak 2014.Tak cuma kompak di pekerjaan, keduanya ternyata bersahabat lho Sobat Medcom. Mereka sudah bersabahat selama 44 tahun.Retno dan Sri Mulyani atau kerap disapa Ani bertemu pertama kali saat keduanya sekolah di SMA Negeri 3 Semarang pada 1979.Keduanya sempat berpisah karena menempuh perididikan di kampus berbeda. Ani menempugh pendidikan di Universitas Indonesia, Jakarta. Sedangkan Retno berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.Ani dan Retno juga sempat hilang kontak selama bertahun-tahun saat fokus dengan pendidikan dan karier masing-masing. Bak berjodoh, keduanya dipertemukan kembali saat Ani bekerja di Bank Dunia dan Retno sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belanda.Selain sama-sama memiliki karier cemerlang, background pendidikan Ani dan Retno juga enggak kaleng-kaleng lho. Setelah menempuh S1 di Indonesia, keduanya melanjutkan kuliah ke kampus top luar negeri.Ani merupakan lulusan S2 dan S3 di University of Illinois Urbana Champaign, AS. Sedangkan, Reto, sambil meniti karier sebagai diplorat, melanjutkan S2 di Haagse Hogeschool, Belanda dan pernah menempuh studi di University of Oslo, Norwegia.Sebelum menjadi menteri, Retno mengawali karier sebagai diplomat dan duta besar. Sedangkan Ani pernah menjadi dosen dan berkarier di World ink."Dari zaman putih abu hingga berkebaya dan berbatik. Dari bangku SMA hingga bekerja bersama di kabinet. How time flies, it's been 40 years of friendship" tulis Retno di akun Instagramnya.Nah, berikut ini profil Retno Marsudi dan Sri Mulyani:Nama lengkap: Dra. Retno Lestari Priansari Marsudi, LL.M.Tempat, tanggal lahir Semarang, 27 November 1962Riwayat pendidikan:Jabatan saat ini: Menteri Luar Negeri Kabinet Indonesia MajuNama lengkap: Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D.Tempat, tanggal lahir: Bandar Lampung, 26 Agustus 1962Riwayat pendidikan:Jabatan saat ini: Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju.Nah itulah kisah dua bestie yang kini sama-sama sukses menjadi menteri. Perjuangan keduanya untuk mencapai titik saat ini tentunya tidak mudah dan penuh rintangan. Semoga hal ini menjadi pecutan semangat untuk bisa seperti Retno dan Ani yaa.