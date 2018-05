Kurikulum SMK Harus Dirombak Total

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan, pasar tenaga kerja di Indonesia menderita kesenjangan keahlian yang sangat besar.Salah satu indikatornya, kata Bhima, para lulusan yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan banyak yang tidak memenuhi standar kualifikasi kebutuhan industriHal itu terlihat dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), di mana sekolah menengah kejuruan berkontribusi sebesar 8,92 % terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT). "Angka tersebut ialah yang terbesar dari jenjang-jenjang pendidikan lainnya," kata Bhima kepada Media Indonesia, Senin, 7 Mei 2018.Melihat kondisi tersebut, Bhima menyarankan pemerintah untuk segera mengubah konsep pendidikan di SMK. Menurutnya, akan lebih efektif jika para pelajar mendapatkan sedikit teori dan lebih banyak praktik di lapangan.“SMK dituntut untuk lebih banyak bekerja sama dengan industri. Program pemagangan bisa menjadi solusi. Misalnya, satu tahun untuk teori dan dua tahun sisanya terjun langsung ke perusahaan,” ujar Bhima.Menurutnya, pemerintah perlu lebih serius dalam menyelaraskan antara sektor pendidikan dengan dunia usaha. Jika tidak segera dirombak, bukan tidak mungkin kontribusi SMK terhadap TPT akan terus bertumbuh ke depannya.(CEU)