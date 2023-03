Daftar Gaji UMR di Jepang, Ini 3 Daerah dengan Upah Tertinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bekerja di Jepang menjadi impian banyak orang. Desas-desus besarnya gaji di Jepang menjadi salah satu faktor banyak orang ingin kerja di Negeri Sakura.Benarkah gaji di Jepang lebih tinggi ketimbang di Indonesia? Simak ulasannya dalam artikel berikut ini.Tidak berbeda dari Indonesia, gaji di masing-masing wilayah Jepang atau upah minimum regional ( UMR ) tentu berbeda. Selain pengaruh dari pengalaman kerja, wilayah kerja juga memengaruhi besaran gaji pekerja di Jepang.Dilansir dari laman mhlw.go.jp, upah minimum di Jepang dihitung per jam yang berbeda dengan Indonesia. Jam kerja yang berlaku adalah 40 jam per minggu dan 45 jam bila lembur. Sementara itu, perlu diingat peraturan penghitungan gaji lembur per jam.Menurut situs resmi Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, berikut rinciannya:Namun, karena jam lembur ini terhitung sebagai tambahan jam lembur biasa, jumlah gaji per jamnya merupakan hasil penambahan lembur biasa dan tengah malam. Oleh karena itu, gaji per jam yang diterima akan naik 50 persen dari gaji biasa.Lembur tengah malam di Jepang terhitung dari pukul 22.00 sampai 05.00 hari berikutnya. Di samping itu, sistem pembagian UMR di jepang berdasarkan per provinsi dan kota, sama seperti di Indonesia. Di Jepang sendiri pembagiannya berdasarkan prefektur.Berikut tiga daerah dengan gaji UMR tertinggi di Jepang dikutip dari we-xpats.com:Tokyo Merupakan ibu kota negara Jepang, tidak heran kalau Tokyo memiliki upah minimum tertinggi. Upah bekerja setiap jamnya di Tokyo adalah ?1,072 atau sama dengan Rp119.800 ribu yang mana satu hari ada 8 jam kerja atau setara 40 jam per minggu. Apabila dihitung, upah minimum per bulan di Tokyo mencapai ?171,520 atau setara dengan Rp19.172.792 juta.Prefektur Kanagawa terletak di Selatan Tokyo dan merupakan rumah bagi kota terpadat kedua di Jepang, yaitu Yokohama. Upah minimum untuk satu jam di Kanagawa adalah ?1,071 atau setara dengan Rp119.718 ribu.Prefektur Osaka adalah salah satu prefektur terkecil di Jepang. Meski demikian, minimum upah di prefektur ini terbilang tinggi yaitu mencapai ?1,023 per jam. Apabila dikalikan dengan 40 jam kerja seminggu dan 4 minggu dalam sebulan, maka pendapatan sebulan mencapai ?163,680 atau Rp18.296.425 juta.Nah itulah tiga wilayah dengan gaji UMR tertinggi di Jepang. Sobat Medcom yang tertarik bekerja di Jepang , yuk persiapkan diri dari sekarang! Selamat mencoba! (