Kuliah S2 Gratis di 9 Negara dengan Beasiswa ADB-JSP, Cek Persyaratannya

Persyaratan umum pendaftaran

Daftar negara dan universitas yang masih buka pendaftaran

1. India

2. Selandia Baru

3. Amerika Serikat

4. Thailand

5. Filipina

6. Singapura

7. Jepang

Graduate School of Management dengan deadline pendaftaran sampai bulan September The Graduate School of Global Environmental Studies dengan deadline pendaftaran sampai bulan Juni Graduate School of Agriculture dengan deadline pendaftaran sampai bulan Agustus Graduate School of Engineering, dengan deadline pendaftaran sampai bulan Juni

Department of Civil Engineering, dengan deadline pendaftaran sampai bulan November Department of Urban Engineering, dengan deadline pendaftaran sampai bulan November Division of Environmental Studies, dengan deadline pendaftaran sampai bulan Desember School of International Health, dengan deadline pendaftaran sampai 30 Juni.

Jakarta: Beasiswa Asian Development Bank-Japan Scholarship Program (ADB-JSP) menyediakan program beasiswa fully funded jenjang S2 di universitas yang berlokasi di sembilan negara untuk pelajar internasional.Adapun sembilan negara yang menjadi tujuan studi beasiswa ini, yaitu Hong Kong, India, Jepang, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.Melansir akun Instagram @schoters, beasiswa ini menawarkan sekitar 135 penerima beasiswa per tahun untuk studi di bidang ekonomi, bisnis dan manajemen, sains dan teknologi, dan bidang terkait pembangunan lainnya.Beasiswa ini juga memberikan fasilitas bagi penerimanya berupa biaya kuliah penuh, tunjangan bulanan, tunjangan akomodasi, biaya buku dan bahan ajar, asuransi kesehatan, biaya transportasi, tunjangan tesis (khusus peserta yang mengikuti program riset).Pendaftaran beasiswa ADB-JSP sedang dibuka. Bagi Sobat Medcom yang tertarik, yuk simak persyaratan dan perguruan tinggi yang bisa didaftar.Tidak berkewarganegaraan gandaDiterima di perguruan tinggi tujuanTelah lulus gelar sarjana atau setara dengan nilai akademik yang baikMemiliki minimal 2 tahun pengalaman kerja profesionalMemiliki kemampuan komunikasi bahasa Inggris yang baikBerusia tidak lebih dari 35 tahunMemiliki kesehatan yang baikSetuju untuk kembali dan bekerja di negara asal minimal 2 tahunTidak tinggal atau bekerja di negara selain negara asalCatatan: tiap kampus memiliki persyaratan dokumen yang berbeda.Indian Institute of Technology, Delhi. Universitas ini masih buka pendaftaran sampai dengan deadline pada bulan Desember.The University of Auckland. Universitas ini masih buka pendaftaran sampai dengan deadline bulan Juli.East-West Center. Universitas ini masih buka pendaftaran sampai dengan deadline 1 Desember.Thammasat University. Universitas ini masih buka pendaftaran sampai dengan deadline pada bulan Desember.Asian Institute of Management. Universitas ini masih buka pendaftaran sampai dengan deadline pada bulan Agustus (untuk jurusan Development Management).National University of Singapore. Universitas ini masih buka pendaftaran sampai dengan deadline bulan Juli (untuk Department of Economics Faculty of Arts & Social Sciences) dan bulan Maret/September (untuk School of Design and Environment).1. Kieo University. Universitas ini masih buka pendaftaran sampai dengan deadline bulan Desember (untuk Graduate School of Science and Technology) dan bulan November (untuk Graduate School of Economics).2. Kyoto University. Universitas ini masih buka pendaftaran untuk program studi, diantaranya:3. Kyushu University. Universitas ini masih buka pendaftaran sampai dengan deadline bulan November (untuk Faculty of Agriculture)4. Saitama University. Universitas ini masih buka pendaftaran sampai dengan deadline bulan Oktober (untuk International Program on Civil and Environmental Engineering)5. Nagoya University. Universitas ini masih buka pendaftaran sampai dengan deadline awal Juli (untuk Graduate School of International Development) dan bulan November (untuk National Graduate Institute for Policy Studies)6. The University of Tokyo. Universitas ini masih buka pendaftaran untuk program studi, di antaranya:Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa ADB-JSP bisa diakses di laman: https://www.adb.org/work-with-us/careers/japan-scholarship-program/. (