UKDW Dukung Peningkatan Kualitas Kampus Lewat DIES-DAAD

Jakarta: Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) terus berupaya meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyelenggarakan program pelatihan manajemen perguruan tinggi melalui pengembangan kepemimpinan dan kemitraan yang melibatkan pimpinan universitas dan fakultas.Bekerja sama dengan Faculty of Economy and Social Science University of Applied Science Osnabrück – Jerman, UKDW Yogyakarta menyusun program pelatihan manajemen perguruan tinggi yang diajukan ke Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) sebagai program Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES) dan DIES-Partnershaften mit Hochschulen in Entwicklungsländern.Kepala LPPM UKDW, Wiyatiningsih mengungkapkan, bahwa proyek kerja sama antara UKDW Yogyakarta dan Osnabrück University of Applied Sciences Germany Faculty of Business Management and Social Sciences ini melibatkan Universitas Wira Wacana Sumba Timur, Universitas Halmahera Maluku, dan Universitas Ottow Geissler Jayapura.Tujuannya untuk mengatasi masalah distribusi kualitas universitas di area Indonesia yang dianggap kurang merata. UKDW berkomitmen untuk mendampingi ketiga perguruan tinggi ini sebagai upaya mengembangkan ilmu dan kualitas pendidikan di Indonesia.Baca juga: UKDW Sediakan 2 Prodi di Beasiswa S2 OSC Medcom.id, Apa Keunggulannya? “Pada akhir tahun 2021, program akan dilanjutkan dengan konferensi dan workshop ke-2 yangdiselenggarakan di kampus UKDW. Kegiatan yang sama akan dilakukan pada tahun 2022," ujarnya.Rangkaian program ini akan diakhiri dengan konferensi pada akhir tahun 2023. Selama pelaksanaan program, peserta pelatihan akan diberikan tugas yang harus dikerjakan pada masa antarkegiatan dan dievaluasi pada saat pertemuan. Program ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang kompeten dalam mengelola perguruan tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan daya saing masing-masing perguruan tinggi,” tutur Wiyatiningsih.(CEU)