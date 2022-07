Membaca Puisi Jadi Cara Alternatif Meningkatkan Literasi Anak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Meningkatnya literasi anak dipengaruhi berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah kegemaran membaca. Membaca puisi adalah satu upaya merefleksikan hasil bacaan (menafsir teks) ke dalam bentuk penghayatan-ekspresi, dinamika-intonasi, gestikulasi dan mengkreasikan-tampilan di hadapan orang.Secara umum, membaca puisi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan literasi anak. Hal inilah yang mendorong Penerbit Erlangga mengadakan talkshow bertema ‘Gairahkan Literasi dengan Membaca Puisi dengan narasumber sekaligus juri, Peri Sandi Huizche.Acara ini dilaksanakan Jumat, 22 Juli 2022 di pameran Erlangga Art Awards Goes to Jogja di Langgeng Art Foundation, Yogyakarta. “Modal utama pembaca puisi itu adalah tidak buta huruf. Selama mereka bisa membaca, baca puisi itu pasti bisa,” tambah Peri dalam siaran persnya, Minggu, 24 Juli 2022.Peri berharap dengan adanya acara talkshow peserta dapat merasakan kebahagiaan menjadi masyarakat pembaca dan mereka mampu memberi martabat pada bahasa yang setiap hari digunakan peserta.Untuk menambah semarak kegiatan talkshow ‘Gairahkan Literasi dengan Membaca Puisi’ ini diawali dengan kegiatan lomba membaca puisi yang pesertanya adalah pelajar SMP dan SMA di Yogyakarta. Sementara itu, pameran Erlangga Art Awards Goes to Jogja sendiri telah berlangsung pada 16-23 Juli 2022 dengan menawarkan kegiatan workshop, talkshow, lomba, serta hiburan musik dan tari.Beberapa acara ini juga bisa disaksikan secara live streaming melalui Instagram Penerbit Erlangga. Erlangga Art Awards Goes to Jogja juga menampilkan kesenian ekstrakulikuler sekolah.Kegiatan ini bertujuan mendukung kegiatan pendidikan sekolah dan sebagai wadah untuk unjuk bakat seni pelajar. Sekolah-sekolah yang tampil adalah sekolah dari jenjang TK Paud hingga SMA di Yogyakarta.Di antaranya adalah TK ABA Mardi Putra, SD Negeri Adisucipto 1, SD Negeri Suryodiningratan 3, SD Muhammadiyah Jogokaryan, SD Negeri Padokan 2 Bantul, SD Muhammadiyah Danunegaran, dan SMA Pangudi Luhur Yogyakarta.Manajer Marketing Nasional Penerbit Erlangga, Irving William P.W mengatakan, pada pameran Erlangga Art Awards Goes to Jogja ini dipamerkan 62 karya seni yang terdiri atas 24 karya lukis, 16 karya fotografi, 6 karya seni instalasi, dan 16 karya puisi. “Semua karya yang dipamerkan adalah hasil karya pelajar dan masyarakat umum yang bertajuk Indonesia Negara Pemenang,” jelasnya.Penyelenggaraan Erlangga Art Awards ini merupakan salah satu kegiatan Penerbit Erlangga dalam rangka memperingati usianya yang ke-70, sekaligus menyambut Tahun Ajaran Baru Sekolah 2022/2023.