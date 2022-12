Apa Itu Konglish? Ini Dia si Kosakata Korean-English Beserta Contohnya

Apa Itu Korean-English (Konglish)?





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Korean Loanwords

Contoh Korean Loanwords dan artinya dalam bahasa Inggris:

keob : cup (cangkir) pokeu : fork (garpu) chokollis : chocolate (cokelat) aiseukeulim : ice cream (es krim) kolla: cola (soda) juseu : juice (jus) pija : pizza (pizza) bitamin : vitamin (vitamin) saendeuwichi : sandwich (roti isi) wain : wine (anggur)

Konglish Pronunciation

Contoh Konglish dan artinya:

(CEU)

Jakarta: Menyebarnya budaya populer Korea melalui produk-produk hiburan seperti drama, musik, style membuat banyak negara, termasuk Indonesia terkena gelombang Korea atau biasa disebut dengan Korean Wave. Gelombang ini juga yang banyak membuat masyarakat kepo untuk mempelajari bahas Korea.Banyaknya drama Korea yang masuk ke Indonesia, tak hanya membuat bahasa Korea mulai dipelajari, namun juga Konglish atau Korean-English yang juga sering muncul di serial-serial tersebut.Konglish menjadi salah satu materi pelajaran bahasa Korea yang wajib kamu kenali. Konglish adalah kosakata dalam bahasa Korea yang sumbernya diambil dari kata bahasa Inggris Sederhananya, orang Korea menyerap kata-kata dalam bahasa Inggris dan mengucapkannya dengan logat Korea. Namun beberapa kata dalam Korean-English tidak masuk ke dalam huruf tradisional Korea atau hangeul.Kosakata yang terbentuk dari kata-kata bahasa Korea tidak digunakan di negara yang berbicara bahasa Inggris. Oleh karena itu, kamu bisa membedakan antara Korean Loanwords dan Konglish.Dilansir dari laman Cakap.com, kosakata dalam bahasa Korea terbagi atas dua jenis, yaitu Korean Loanwords dan Korean-English words. Korean Loanwords atau oelaeeo merupakan kosakata dalam bahasa Korea yang diserap dari bahasa Inggris dan memiliki arti yang sama dengan bahasa Inggris tersebut.Hal ini mempermudah orang asing mempelajari bahasa Korea. Bahkan, jika turis tidak mengerti bahasa Korea, tetap akan bisa memahami maknanya, karena arti dan pengucapannya menyerap dari bahasa Inggris.Korean-English memiliki arti yang berbeda dari makna asli dalam bahasa Inggris. Hal ini seperti saat kamu belajar Japanese-English atau German-English.Adanya perbedaan arti dari bahasa Inggris ini membuat native speaker lebih sulit untuk memahaminya. Apalagi jika tidak mempelajari bahasa Korea. Konglish juga dapat menggabungkan dua kata dalam bahasa Inggris dan membuat arti kata baru.eeokeon : air conditioner (pendingin ruangan)apateu : apartment (apartemen)senti : centimeter (sentimeter)limokeon : remote control (remot kontrol)waisyeocheu : collared dress shirt (gaun berkerah)selpeu : self service (layanan mandiri)naiteu : night club (klub malam)noteu : notebook (laptop)helseu : health club (tempat kebugaran)wonpiseu : dress (gaun)baendeu : bandage/Band-Aid (perban)seutaendeu : desk lamp (lampu meja)saida : Sprite (minuman ringan)aisyoping : window shopping (jalan-jalan)hatdogeu : corn dog (hot dog)deochipei : Dutch treat or Dutch Pay (patungan)syapeu : mechanical pencil (pensil mekanik)ibenteu : sale/promotion (promosi)wollum : bachelor apartment (asrama mahasiswa)wonsyas : bottom’s up (dari bawah ke atas)meopeulleo : scarf (syal)haendeupon : cell phone (ponsel)konsenteu : electrical outlet (toko elektronik)seobiseu : on the house/free of charge (bebas pajak)ssain : signature (tanda tangan)Dengan mengetahui Konglish, Sobat Medcom akan lebih gaya lagi saat mempraktikkan bahasa Korea ya. Semoga dengan perpadua bahasa Korea dan English ini, kamu pun akan lebih mudah lagi dalam mengenal kosakata-kosataka dalam bahasa tersebut.