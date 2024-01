Mau Kuliah ke Italia? Ini 4 Rekomendasi Kota Terbaik untuk Mahasiswa Indonesia

Advertisement

Kota terbaik di Italia untuk kuliah

1. Milan

1. Politecnico di Milano (urutan no 1 di Italia)

Supply Chain Management Architecture Management

2. University of Milano (urutan 13 di Italia)

Data Science and Economic Economic, Marketing and Finance Computer Science

2. Lecce

1. University of Salento (urutan 41 di Italia)

Modern Language Physics Engineering

3. Pisa

1. University of Pisa (urutan 8 di Italia)

Classic and Ancient History Veterinary Science Archaeology

4. Ferrara

1. Università Degli Studi di Ferrara (urutan 31 di Italia)

Pharmacy and Pharmacology Medicine Physics and Astronomy

(REN)

Jakarta: Italia terkenal bukan hanya karena makanan lezat seperti pizza dan pasta, tetapi juga keindahan alam yang menakjubkan. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar itu yang membuat Italia lebih menarik, yaitu pendidikannya.Bagi pelajar, Italia menjadi tujuan menarik dengan lingkungan kosmopolitan yang ramah. Berbagai universitas ternama, baik swasta maupun publik, membuka pintu lebar bagi mahasiswa internasional.Dilansir dari laman iSchoolConnect, beberapa program-program unggulannya yaitu MBA, Ilmu Komputer, Teknik Elektro, Arsitektur, Desain Busana, dan Hubungan Internasional. Sistem pendidikan tinggi di Italia menawarkan program 3+2 tahun, dengan 3 tahun untuk gelar sarjana dan 2 tahun untuk gelar master.Bagi kamu yang punya mimpi kuliah di Italia, berikut beberapa rekomendasi kota dengan kualitas kampusnya yang tidak diragukan lagi dilansir dari Instagram @kobieducation:Milan kota terbesar kedua di Italia ini terkenal dengan kemajuan di bidang bisnis dan keuangan. Banyak mahasiswa internasional menemukan kesempatan bekerja dan magang di sini. Biaya hidup per bulan sekitar €1,100. Kampus rekomendasi:Jurusan rekomendasi:Jurusan rekomendasi:Lecce menawarkan kombinasi pendidikan berkualitas dan kehidupan kota yang indah dengan arsitektur barok dan nuansa Mediterania. Biaya hidup per bulan sekitar €1,112. Kampus rekomendasi:Jurusan rekomendasi:Cocok buat kamu yang suka ketenangan dan kesunyian. Pisa terkenal dengan menara miringnya dan keindahan Tuscany-nya. Biaya hidup per bulan sekitar €600-1,000. Pisa juga punya Tuscany, tempat yang cocok buat refreshing di pantai dan gunung. Biaya hidup per bulan sekitar €600-1,000. Kampus rekomendasi:Jurusan rekomendasi:Selain memberikan pengalaman akademis, Ferrara punya suasana kota yang kaya sejarah, seni, dan budaya. Biaya hidup per bulan sekitar €1,170. Kampus rekomendasi:Jurusan rekomendasi:Yuk, raih mimpimu untuk kuliah di Italia. Kamu bisa memanfaatkan beasiswa Invest Your Talent in Italy untuk kuliah jenjang S2 lho. (