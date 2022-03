University of Warwick Inggris Tawarkan 250 Beasiswa di 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Halaman Selanjutnya

Bagi yang sedang mencari beasiswa,…

Bandung: University of Warwick, Inggris melalui Warwick Undergraduate Global Excellence Scholarships 2022 menawarkan 250 beasiswa yang akan diberikan kepada siswa berprestasi untuk belajar di University of Warwick pada tahun ini."Detailnya, di antaranya 20 beasiswa penuh, yang akan diberikan per tahun selama program sarjana. Lalu, ada juga beasiswa sebesar 160 kali 13,000 pound sterling dan 70 kali 2,000 poundsterling per tahunnya," kata Warwick Liaison Manager, University of Warwick (Southeast Asia Office) Imran Hashim dalam keterangan resminya, dikutip Kamis, 3 Maret 2022.Untuk Undergraduate Scholarships, kata Imran, calon penerima beasiswa bisa memilih mengikuti pilihan program, seperti Warwick International Foundation Director’s Scholarship, Warwick Undergraduate Global Excellence Scholarships, atau Yayasan Albukhary Foundation Scholarship. Ketiganya akan memberikan nominal bantuan dana yang berbeda-beda.Sementara itu, untuk program Master Degree Scholarships, tersedia pilihan GREAT Scholarship for Law, Chevening-Warwick Scholarships, Chevening-WMG Scholarships dan WMG Excellence Scholarships.Sedangkan untuk PhD Scholarships, program beasiswa yang tersedia meliputi University of Warwick Chancellor’s International Scholarships 2022, The Feuer International Scholarships in Artificial Intelligence (AI) 2022, MRes/PhD Economics Scholarships dan Mres/PhD Scholarships yang diberikan oleh Warwick Business School yang bergengsi."Terkait persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendaftar beasiswa-beasiswa tersebut memiliki kriteria tersendiri," kata dia.Dia mengatakan untuk Undergraduates Scholarships syaratnya antara lain merupakan warga negara dari negara yang memenuhi syarat, termasuk Indonesia.Kemudian harus mendaftar untuk belajar di Warwick sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh setiap program yang ditawarkan, mendaftar untuk beasiswa, menerima tawaran dalam bidang studi yang tersedia untuk program beasiswa."Khususnya untuk Albukhary Foundation Scholarships, pelamar beasiswa juga diperlukan untuk menunjukkan kebutuhan finansial masing-masing," kata dia.Untuk membahas peluang ratusan beasiswa tersebut, University of Warwick bekerja sama dengan IBEC (Indonesia-Britain Education Center) menggelar live webinar bertemakan “How to Get Scholarships to Study at Warwick?” beberapa waktu lalu.Baca juga: Unpad Beri Beasiswa Pendidikan 50 Anak Dosen dan Tendik yang Wafat Dalam webinar yang berlangsung selama 1,5 jam ini, Imran Hashim selaku Warwick Liaison Manager, University of Warwick (Southeast Asia Office) akan memandu acara dan turut didampingi oleh S Hendra (Senior Counselor-IBEC).Setidaknya terdapat 28.000 mahasiswa yang menempuh pendidikan di Warwick. Sebanyak 35 persennya merupakan mahasiswa internasional yang 104 diantaranya merupakan orang Indonesia.