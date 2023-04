Seleksi Mandiri Jalur Kelas Internasional Unnes Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tata cara pendaftaran dan seleksi

File hasil pindai (scan) surat keterangan dari Kepala Sekolah SMA/MA/SMK/MAK File pas foto diri berwarna terbaru dengan ukuran file maksimum 500kb, rasio 400×600 pixels, format gambar jpg File hasil pindai (scan) identitas (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar) File hasil pindai (scan) bukti kejuaraan/sertifikat/piagam/surat keterangan yang diperoleh

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Sastra Jawa Sastra Inggris Pendidikan Bahasa Arab Geografi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Pendidikan Matematika Biologi Pendidikan Fisika Pendidikan Kimia Teknik Sipil Teknik Mesin Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Teknik Kimia Pendidikan Tata Busana Kesehatan Masyarakat (kons. Epidemiologi dan Biostatistik) Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Gizi Ilmu Keolahragaan Akuntansi Manajemen Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Koperasi, Pendidikan Administrasi Perkantoran) Ekonomi Pembangunan Ilmu Hukum.

Jakarta: Universitas Negeri Semarang ( Unnes ) membuka penerimaan mahasiswa baru jenjang Sarjana melalui Seleksi Mandiri (SM) Jalur Kelas Internasional 2023. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 9 Juni 2023.Jalur ini dibuka untuk calon mahasiswa baru dari Indonesia. Kelas Internasional dirancang sebagai kelas khusus bagi mahasiswa Indonesia dengan bahasa Inggris sebagai media komunikasi dan kuliah bersama mahasiswa internasional dari negara lain.Kepala UPT Humas Unnes Zaenal Abidin mengatakan SM-Unnes Jalur Kelas Internasional Tahun Akademik 2023/2024 diselenggarakan untuk meningkatkan mutu input mahasiswa baru Unnes dan menghasilkan lulusan berdaya saing global.“Kelas internasional akan memberikan kesempatan lebih besar untuk mengikuti program Internasional seperti Students Exchange, maupun International Mobility,” ujar Zaebal dikutip dari laman unnes.ac.id, Senin, 3 April 2023.Zaenal mengatakan ini menjadi peluang yang sangat besar bagi calon mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman akademik yang luar biasa, serta mengembangkan karier lebih luas.Sobat Medcom yang ingin mengikuti SM-Unnes Jalur Kelas Internasional 2023 harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti:Siswa SMA/MA/SMK/MAK/sederajat yang pada 2023 terdaftar aktif di kelas XII/XIII, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah. Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/sederajat pada 2021 dan 2022 yang dibuktikan dengan Ijazah.Selain itu, sanggup mematuhi etika dan tata tertib mahasiswa Unnes serta memenuhi semua persyaratan sebagai mahasiswa, termasuk sanggup membayar biaya belajar.Selain itu, persyaratan khusus mengikuti SM-Unnes Jalur Kelas Internasional yakni nilai akhir mata pelajaran bahasa Inggris pada SMA/MA/SMK/MAK/sederajat minimal 8 dengan dibuktikan dokumen rapor, transkrip nilai, atau dokumen resmi lainnya. Selain itu, perlu mengikuti ujian tulis Tes Bahasa Inggris dan Tes Potensi Akademik (TPA).· Membuka laman https://unnes.ac.id/admission/· Mengisi biodata· Mengisi formulir pendaftaran secara online untuk mendapat nomor Virtual Account (VA) yang digunakan sebagai kode pembayaran pendaftaran SM-Unnes 2023· Memilih program studi yang diminati Kelas Internasional Unnes· Calon peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan pilihan prodi yang diambil dengan kode pembayaran nomor Virtual Account (VA). Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, atau Mobile banking· Setelah melakukan pembayaran biaya pendaftaran, peserta mengisikan nilai rapor semester 1-5 (nilai pengetahuan) dan prestasi· Calon peserta mengunggah:· Calon peserta mengisi borang pendaftaran secara lengkap pada laman pendaftaran termasuk unggah pas foto diri, unggah surat keterangan dari Kepala Sekolah, dan unggah bukti prestasi yang dimiliki· Peserta yang memilih program studi seni dan olahraga mengunggah portofolio uji keterampilan sesuai dengan ketentuan· Mencetak bukti pendaftaran Seleksi Mandiri· Calon peserta mencetak dan menandatangani Kartu Peserta SM-Unnes Jalur Kelas Internasional· Mengikuti tes secara online sesuai jadwal yang ditentukan· Tes online untuk bahasa Inggris dan TPA pada 12 Juni 2023· Hasil seleksi diumumkan di laman https://sm.unnes.ac.id pada 23 Juni 2023Zaenal mengatakan ada 27 program studi yang dapat dipilih calon mahasiswa Jalur Kelas Internasional 2023. Peserta dapat memilih maksimum dua program studi dari 27 program studi kelas internasional sebagai berikut:Zaenal juga menjelaskan ada 30 lebih mitra universitas di luar negeri yang dapat bekerja sama dengan Unnes dalam Students Exchange, maupun International Mobility Programm.Mitra universitas di luar negeri antara lain, UPSI Malaysia, Kasetsart University Thailand, Universiti Sabah Malaysia, University Malaysia Pahang, Universiti Teknologi Malaysia, Ho Chi Minh City University of Education International Vietnam National University, Chinese Culture University Taiwan, Kanzawa University Japan, University of Southern Queensland Australia, Massey University New Zealand, Jawaharlal Nehru University New Delhi, VIA University Collage Denmark, University of Missouri Amerika Serikat, Kateb University Afghanistan, Shifa University Afghanistan, Wurzburg Germany, Philippines Normal University, Hassan Muhammad I Marocco, Southern Ilinois University, Bristol University UK dan seterusnya.