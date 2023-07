Apa Itu KJP Plus? Simak Persyaratan dan Cara Mendapatkannya

Apa Itu KJP Plus?

Persyaratan Peneriman KJP Plus:

Peserta Didik dengan usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun terdaftar sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Negeri atau Swasta di Provinsi DKI Jakarta memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan memenuhi salah satu kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial, sebagai berikut:

Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Anak Panti Sosial, anak Penyandang Disabilitas dan anak dari Penyandang Disabilitas

Anak dari Pengemudi Jaklingko yang mengemudikan Mikrotrans

Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta atau

Anak Tidak Sekolah (ATS) yang sudah kembali bersekolah.

Cara Mendapatkan KJP Plus

Pengecekan status DTKS pada tautan : https://siladu.jakarta.go.id/page/home

Untuk melakukan pendaftaran DTKS dapat menghubungi petugas Pusdatin Kesos tingkat kelurahan sesuai domisili, atau dapat melakukan pendaftaran secara online melalui tautan https://dtks.jakarta.go.id/ sesuai dengan jadwal pendaftaran DTKS.

Jika sudah melakukan pendaftaran namun belum ditetapkan dalam DTKS, dapat melakukan pengecekan status pendaftaran DTKS pada tautan : https://dtks.jakarta.go.id/cek-pendaftaran/ atau dapat menghubungi menghubungi petugas Pusdatin Kesos tingkat kelurahan sesuai domisili untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status pendaftaran DTKS.

Mengisi surat permohonan KJP Plus Surat pernyataan Ketaatan Pengguna KJP Plus Fotocopy KTP orang tua/wali Fotocopy Kartu Keluarga

Penggunaan Dana KJP Plus

Uang saku Transport Alat tulis dan perlengkapan sekolah Buku dan penunjang pelajaran Alat dan/atau bahan praktik Seragam sekolah dan kelengkapannya Pangan bersubsidi Kacamata Alat bantu pendengaran Kalkulator scientific Alat simpan data elektronik Obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif Sepeda Komputer/laptop Alat bantu disabilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus

Jakarta: Baru-baru ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencabut fasilitas Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dua pelajar karena terlibat tawuran. Buat Sobat Medcom yang belum tahu apa itu KJP Plus, kita simak yuk artikel berikut ini.Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus adalah salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu. Keberadaan KJP Plus bertujuan agar peserta didik dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau Program Peningkatan Keahlian yang Relevan.1. Terdaftar dalam DTKS yang telah ditetapkan oleh Kemensos RI dan dinyatakan layak menerima bantuan sosial.2. UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melakukan pemadanan data DTKS umur 6 sd 21 tahun dengan DAPODIK dan EMIS untuk memastikan status terdaftar sebagai peserta didik aktif pada satuan pendidikan baik Sekolah maupun Madrasah di Provinsi DKI Jakarta.3. Peserta Didik yang sudah terdaftar dalam DTKS dan terdata dalam DAPODIK/EMIS, dikirimkan ke sekolah/madrasah untuk dilakukan verifikasi (verifikasi online melalui system kjp)4. Sekolah/Madrasah mengumumkan Peserta Didik yang lolos verifikasi untuk melengkapi berkas persyaratan penerima bansos kJP Plus, sebagai berikut :5. Sekolah/Madrasah mengungah (upload) berkas persyaratan ke system kjp.6. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui UPT P4OP melakukan verifikasi dan validasi calon penerima KJP Plus dari hasil verifikasi Sekolah/Madrasah.7. Penerima dan Besaran KJP Plus ditetapkan dengan Keputusan GubernurSetelah penetapan penerima melalui Keputusan Gubernur.Penerima KJP Plus dapat memanfaatkan dana bantuan KJP Plus untuk kebutuhan seperti: