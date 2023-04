Mahasiswa, Djarum Beasiswa Masih Dibuka, Yuk Daftar! Banyak Keuntungannya Lho

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: DJARUM Foundation kembali membuka pendaftaran program Djarum Beasiswa Plus untuk periode 2023-2024. Program beasiswa prestasi (merit based scholarship) yang rutin diselenggarakan oleh Djarum Foundation sejak 1984 ini dikhususkan bagi mahasiswa aktif dan memiliki prestasi tinggi di perguruan tinggi.Pendaftaran masih terbuka hingga 27 Mei 2023. Berbeda dengan program beasiswa lainnya, Djarum Beasiswa Plus tidak hanya memberikan dana pendidikan sebesar Rp1 juta setiap bulan.Beswan Djarum, sebutan bagi penerima program Djarum Beasiswa Plus, juga akan menerima berbagai pelatihan soft skills selama 1 tahun.Program Manager Bakti Pendidikan Djarum Foundation, Abraham Delta Oktaviari, menjelaskan pemberian pelatihan keterampilan bertujuan agar Beswan Djarum bisa menjadi generasi plus yang memiliki keterampilan lunak abad ke-21. Serta bisa lebih adaptif menghadapi situasi dunia yang cepat berubah dan semakin kompleks.Dia mengatakan dengan memiliki keterampilan lunak, generasi muda dapat cerdas secara intelektual dan matang secara emosional. Sehingga, lebih tangguh dalam menghadapi perkembangan zaman yang kian pesat.“Kami berharap generasi muda kelak tidak hanya cerdas secara akademik tapi juga matang secara emosional, punya daya juang tinggi dan peka terhadap permasalahan sosial, sehingga mereka mampu menjadi calon pemimpin yang tangguh dan mampu memberikan solusi yang tepat,” ujar Delta dikutip dari laman Mediaindonesia.com, Senin, 24 April 2023.Dia menuturkan berbagai program pelatihan soft skills yang akan diterima Beswan Djarum, yaitu Character Building, Leadership Development, Nation Building, Competition Challenges, dan International Exposure.Selain itu, terdapat pula program Community Empowerment yang memberikan Beswan Djarum kesempatan menerapkan berbagai keterampilan lunak yang telah diperoleh dengan terlibat proaktif menemukan solusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.Delta menyebut beragam pelatihan ini agar ada penyerasian antara pencapaian akademik atau hard skills yang diperoleh di perguruan tinggi dengan berbagai keterampilan lunak yang didapat melalui program Djarum Beasiswa Plus. Beswan Djarum diharapkan dapat menjadi pemimpin masa depan bangsa yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang digdaya.Hal itu turut dirasakan Swara Adzani, penerima Djarum Beasiswa Plus Tahun Ajaran 2022/2023 dari Universitas Diponegoro.“Setelah mengikuti pelatihan di Djarum Beasiswa Plus saya menjadi lebih mantap dan yakin dalam memilih karier yang akan saya ambil kedepannya. Saya bahkan bisa mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjadi pemimpin di masa depan dan mewujudkan semua mimpi yang saya ingin wujudkan,” ujar dia.Tak hanya mengasah kecakapan intelektual dan emosional, program Djarum Beasiswa Plus juga memungkinkan Beswan Djarum memperluas wawasan dan jejaring dengan Beswan Djarum lainnya. Penerima program Djarum Beasiswa Plus berasal dari 97 perguruan tinggi di Indonesia dari Sabang hingga Merauke.Keberagaman ini menawarkan relasi, jejaring, dan wawasan luas bagi Beswan Djarum. Sehingga, mereka dapat memahami pemasalahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan saling bertukar solusi.Program Djarum Beasiswa Plus dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa jenjang S1 dan D4 yang sedang menjalani semester IV dengan IPK minimum 3.00 sampai semester III. Selain itu, calon peserta diharapkan aktif berorganisasi di dalam maupun luar kampus dan tidak sedang menerima beasiswa dari institusi lain.Proses pendaftaran program Djarum Beasiswa Plus dibuka mulai 20 Maret hingga 27 Mei 2023. Selanjutnya, pendaftar akan mengikuti proses seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara.Informasi lebih lanjut tentang persyaratan mengikuti program Djarum Beasiswa Plus dapat mengunjungi laman www.djarumbeasiswaplus.org.