IPB University dan PVAMU Teken MoU Kerja Sama di KJRI Houston

Jakarta: Institut Pertanian Bogor ( IPB University ) dan Prairie View A and M University (PVAMU) menyepakati perjanjian kerja sama. Penandatanganan kerja sama ini bertempat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Houston Richmond Avenue Texas, Amerika Serikat.Kesepakatan kerja sama dilakukan langsung oleh Rektor IPB University, Arif Satria dan Dean and Director of Land Grant Programs PVAMU, Gerard D’Souza serta disaksikan oleh Konsul Jenderal RI Houston, Andre Omer Siregar.Arif menerangkan, kerja sama kedua belah pihak akan dilakukan selama lima tahun ke depan. Kerja sama itu terjalin dalam rangka memperkuat akademik, penelitian , pengabdian kepada masyarakat dan inovasi, khususnya pada bidang pertanian dalam arti luas.Pada kesempatan itu, ia memaparkan IPB at A Glance yang disambut baik oleh tim PVAMU yang dihadiri oleh kurang lebih 25 orang. Sebagian besar berasal dari College of Agriculture and Human Sciences (CAHS) dan Cooperative Agricultural Research Center (CARC). CARC merupakan bagian dari CAHS, yang dibagi menjadi lima sistem, yakni Animal Systems,3 Plant Systems, Food Systems, Natural Resources, Environmental Systems, Social Systems, dan Allied Research. CARC memiliki pusat penelitian yang terdiri dari the International Goat Research Center (IGRC), Integrated Food Security Research Center (IFSRC) dan Governor Bill and Vara Daniel Farm and Ranch.Selanjutnya rombongan delegasi IPB University melakukan field visit ke beberapa fasilitas yang tersedia di PVAMU antara lain laboratorium, green house, slaughterhouse dan International Goat Research Center (IGRC). PVAMU merupakan kampus kategori Land-Grant di Texas yang memiliki fasilitas lahan penelitian ternak terluas dengan fasilitas IGRC terbesar di Amerika Serikat.IGRC merupakan pusat penelitian dalam meningkatkan nilai tambah produksi, keamanan pangan dan nutrisi kambing. Berbagai penelitian yang dikembangkan antara lain pengembangan produk, sensory and rheological modeling, food flavors, teknik kimia dari hewan tersebut.Selain itu juga dilakukan penelitian untuk meningkatkan efisiensi dari Artificial Insemination (AI) dan Embryo Transfer (ET). “Karakteristik tersebut sangat ideal dengan fasilitas dan kapasitas penelitian IPB University. Dengan demikian, diharapkan ke depannya dapat terjalin kolaborasi yang mutualisme antara kedua belah pihak untuk saling mendukung akademik, riset dan inovasi sosial untuk masyarakat,” tutup Arif.