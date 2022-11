10 Rekomendasi Kampus Terbaik di China, Apakah Harus Bisa Bahasa Mandarin?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Alasan untuk Studi di China

1. Resume Menonjol

2. Memiliki Kesadaran Global

3. Mempelajari Berbagai Budaya

4. Memberikan Tantangan Tersendiri

Rekomendasi Kampus Terbaik di China

1. Peking University

2. Tsinghua University

3. Fudan University

4. Zhejiang University

5. Shanghai Jiao Tong University

6. University of Science and Technology of China (USTC)

7. Nanjing University

8. Wuhan University

9. Southern University of Science and Technology (SUSTech)

10. Huazhong University of Science and Technology (HUST)

Pentingnya Belajar Bahasa Mandarin

Jakarta: Ada sebuah istilah yang menyebut "Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China'. Di era kekinian, kata-kata tersebut terasa kian relevan, karena banyak alasan yang layak dipertimbangkan Sobat Medcom untuk memilih kuliah di Negeri Tirai Bambu tersebut. Pendidikan kini telah menjadi salah satu kebutuhan pokok, utamanya bagi generasi muda di Indonesia bahkan seluruh dunia. Pendidikan pun dicapai setinggi mungkin tak hanya untuk sekadar status, namun juga untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.Pendidikan ditempuh tak hanya berhenti di jenjang sekolah, namun juga di perguruan tinggi untuk jenjang S1, S2, hingga S3. Pilihan perguruan tinggi pun semakin beragam, tak hanya terbatas di dalam negeri, namun juga di luar negeri dengan segala plus dan minusnya.Nah, salah satu negara yang menjadi destinasi kuliah bagi pelajar Indonesia adalah Tiongkok atau China. Artikel yang dilansir dari laman Cakap berikut ini akan memberikan beberapa rekomendasi perguruan tinggi terbaik di China.Namun sebelumnya, Sobat Medcom harus mengetahui dulu apa saja sih alasan yang membuat China menjadi salah satu tujuan belajar favorit bagi pelajar di Tanah Air.Ada cukup banyak bidang kemajuan yang sering bermunculan di Negeri Tirai Bambu ini, khususnya terkait bidang pendidikan . Ada berbagai keuntungan yang bisa kamu jadikan sebagai alasan untuk kuliah di China.Belajar di luar negeri dapat memberikan pengalaman yang berharga, sehingga banyak keuntungan yang akan kamu dapatkan. Salah satu keuntungannya adalah memiliki resume atau CV yang lebih menonjol. Singkatnya, kuliah di China akan meningkatkan daya saingmu dalam memenangkan persaingan di dunia kerja.Menempuh pendidikan di universitas terbaik di China akan memberikan kesempatan untuk merasakan berbagai pengalaman menyangkut seluk beluk dunia oriental. Bukan hanya itu, kamu juga bisa mengamati dunia dari berbagai sudut pandang dan pola pikir global yang baru.Alasan selanjutnya mengapa kamu harus studi di China adalah kamu dapat mempelajari lingkungan lintasbudaya. Selain itu, kamu juga akan menjelajahi budaya baru.Selain peluang, kamu juga akan menghadapi berbagai tantangan yang menakjubkan mulai dari cara berbahasa, bersosialisasi, menjalin hubungan profesional selama kuliah, dan sebagainya. Alhasil, kamu bisa memiliki kesempatan dalam mengembangkan potensi diri.Nah, setelah mengetahui alasannya, apakah Sobat Medcom makin mantap untuk kuliah di China? Berikut beberapa rekomendasi universitasnya:Peking University berlokasi di daerah Beijing. Universitas ini berdiri sejak tahun 1898 sehingga menjadikan perguruan tinggi ini sebagai salah satu universitas tertua di China.Namun jangan salah, Peking University selalu menjadi incaran calon mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri, lho.Selain karena program studi yang menarik, Peking University juga menyediakan berbagai beasiswa untuk pelajar mancanegara. Maka tidak heran jika universitas Peking menjadi salah satu universitas terbaik di Beijing.Sama seperti Peking University, Tsinghua University juga berlokasi di Beijing. Universitas ini berdiri sejak tahun 1911 dan menjadi salah satu perguruan tinggi yang berpengaruh di China.Universitas terbaik di Beijing ini memiliki 19 fakultas yang dapat kamu pilih. Hingga saat ini, Tsinghua University memiliki mahasiswa internasional kurang lebih 2.600 jiwa. Bahkan, beberapa mata kuliah atau program studi di jenjang sarjana maupun pascasarjana didukung dengan bahasa Inggris.Berdiri sejak tahun 1905, Fundan University merupakan salah satu universitas terbaik di China. Bahkan, Fudan University memiliki populasi pelajar internasional terbesar di China. Universitas ini menawarkan 19 program studi pascasarjana dan dua program magister. Tentunya pengajarannya menggunakan bahasa Inggris.Zhejiang University adalah salah satu kampus bergengsi di China. Ini sudah terbukti dari pengakuan oleh berbagai negara. Jadi tidak heran jika lulusan kampus ini mendapatkan kedudukan dan jabatan tinggi di perusahaan.Universitas ini terkenal dengan lulusan terbaik untuk berbagai bidang pendidikan, khususnya kedokteran.Dahulu, kampus ini bernama Nanyang University, yang kemudian berganti nama menjadi Shanghai Jiao Tong University (SJTU).Berdiri sejak tahun 1896, kampus ini menjadi salah satu perguruan tinggi bergengsi di China. Meskipun bahasa pengantar utamanya adalah bahasa Mandarin, namun kampus ini juga menyediakan berbagai bahasa internasional, khususnya bahasa Inggris.University of Science and Technology of China (USTC) adalah universitas terbaik di China selanjutnya yang perlu kamu ketahui. Perguruan tinggi ini berlokasi di Provinsi Anhui, Hefei, China.Berdiri sejak tahun 1958, USTC telah memiliki lima kampus utama yang terletak di dalam kota. Dengan berbagai beasiswa yang tersedia di USTC, tentu saja banyak mahasiswa internasional yang berkuliah di sini.Kamu bisa mengajukan setidaknya tiga macam beasiswa kuliah di USTC mulai dari Beasiswa Akademi Ilmu Pengetahuan China, Beasiswa USTC, dan Beasiswa Pemerintah China.Nanjing University telah berdiri sejak tahun 1902, sehingga membuatnya menjadi salah satu universitas tertua di China.Setiap tahunnya, Nanjing University selalu menyambut kurang lebih 3.000 pelajar internasional dari berbagai negara. Hingga saat ini, Nanjing University menawarkan 49 program studi dengan pengantar utama bahasa Inggris di jenjang pendidikan sarjana dan pascasarjana.Wuhan University masuk ke dalam daftar QS World University Ranking. Universitas ini terletak Wuchang, Wuhan, Hubei, China. Perguruan tinggi ini sudah ada sejak 1893.Wuhan University telah berkembang menjadi salah satu kampus berpengaruh di China. Maka tidak heran jika banyak calon mahasiswa yang berharap untuk berkuliah di Wuhan University. Bahkan, saking ketatnya kampus ini, hanya sekitar 1 persen siswa sekolah asal China yang dapat masuk ke universitas satu ini.Meskipun baru buka pada tahun 2011 dan masih tergolong muda, namun Southern University of Science and Technology (SUSTech) sudah menjadi salah satu universitas terbaik di China.Berkat adanya investasi dari pemerintah daerah, membuat kampus ini berhasil mendapatkan pengakuan sebagai salah satu badan pusat penelitian di dunia. Semua program studi di kampus ini menggunakan bahasa Inggris sebagai metode pembelajarannya.Kampus ini mendapatkan julukan “University in the Forest”. Hal ini karena HUST berlokasi di lahan hijau dengan luas 1.153 hektare.Selain itu, Huazhong University merupakan hasil peleburan dari 3 institusi perguruan tinggi China yakni Wuhan Urban Construction Institute, Huazhong Institute of Technology, dan Tongji Medical University.Kampus ini juga menawarkan berbagai program studi di jenjang sarjana dan magister dengan pembelajaran menggunakan bahasa Inggris.Bagi orang asli Indonesia yang belum familiar dengan bahasa Mandarin, tentu akan kesulitan dalam mempelajarinya. Bahasa Mandarin adalah bahasa yang terlihat rumit karena kamu harus memahami perbedaan penekanan bunyi, tata bahasa, sistem penulisan, sampai penghafalan kanji yang sangat banyak.Jika kamu memiliki cita-cita kuliah di China, maka kamu harus bisa mahir menggunakan bahasa Mandarin. Meskipun ada pengantar bahasa Inggris, namun bahasa Mandarin adalah bahasa utama di negara China. Dengan bahasa Mandarin, kamu bisa berkomunikasi lebih mudah.Selain itu, jika kamu berbicara bahasa Mandarin (formal dan informal) secara mahir, maka peluang mendapatkan beasiswa akan lebih mudah. Secara otomatis, kamu akan terlihat lebih menonjol dari kandidat lainnya karena bahasa Mandarinmu sudah terasah dengan baik.Bukan hanya itu, apabila kamu memiliki keinginan untuk berkarier di China, maka bahasa Mandarin akan membantumu dalam bekerja. Sebab, tentunya perusahaan China tidak akan selalu menggunakan bahasa Inggris.