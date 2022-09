Simak Prediksi Tes Skolastik SNBT 2023, Persiapkan Ini!

Potensi kognitif Penalaran matematika Literasi dalam bahasa Indonesia Literasi dalam Bahasa Inggris

1. Contoh soal potensi kognitif





2. Contoh soal penalaran matematika

3. Contoh soal literasi Bahasa Indonesia

4. Contoh soal literasi Bahasa Inggris

Jakarta: Berita materi Ujian Tes Berbasis Komputer ( UTBK ) pada 2023 hanya Tes Potensi Skolastik (TPS) sudah tidak mengagetkan lagi. Namun, kira-kira akan seperti apa ya UTBK 2023 dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapinya?Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) nanti akan berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah, jadi tidak ada lagi tes mata pelajaran. Cakupan TPS pada SNBT UTBK 2023 yakni:Agar Sobat Medcom bisa mempersiapkan diri menghadapi SNBT UTBK 2023, Berikut soal-soal dari masing-masing materi TPS yang akan diujikan pada SNBT UTBK 2023 dilansir dari laman Akupintar:Lima sekawan Sono, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu selalu berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sana, setelah ia dijemput oleh Adi. Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput. Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi.Berikut pernyataan yang BENAR adalah...a. rumah Ratu terletak paling jauhb. rumah Adi terletak paling jauhc. rumah Rimba terletak paling jauhd. rumah Sono terletak paling dekate. rumah Adi terletak paling dekatSetiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah.Material organik dan Waktu dekomposisinya:Kulit pisang: 6 mingguKulit jeruk: 5 bulanKantong kertas: 8 mingguSisa apel: 2 bulanKertas tisu: 5 mingguSampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai?a. 100 tahunb. 250 tahunc. 375 tahund. 475 tahune. 575 tahunKhasiat susu bagi tubuh kita sudah tidak diragukan lagi. Meskipun demikian, tidak setiap orang bersedia mengonsumsi susu. Ada dua kemungkinan penyebabnya: pertama, karena sifat yang terkandung dalam susu yang tidak disukai orang; kedua, karena sifat biologis orang yang bersangkutan (intoleran), yang ditandai dengan gangguan pencernaan seperti diare, perut kembung, dan sering buang angin setelah minum susu. Penyebab pertama dapat diatasi dengan penambahan sari jeruk, markisa, apel, atau lainnya. Sementara itu, penyebab kedua dapat diatasi dengan menggantinya dengan air susu yang telah mengalami perlakuan khusus, yaitu fermentasi.Secara biologis, penderita intoleran susu tidak mampu mencerna laktosa dari makanan atau minuman dalam susu sehingga terjadi penimbunan laktosa dalam usus. Penderita yang demikian dapat meminum susu bubuk dengan kadar laktosa rendah atau air susu fermentasi, seperti yoghurt, kefir, dan koumis.Berdasarkan bacaan di atas, bila seorang temanmu, Ari, mengeluh bahwa ia sebenarnya ingin minum susu seperti teman lainnya, tetapi selalu diare ketika minum susu. Apa yang akan kamu sarankan?a. Ari dapat mencoba minum susu dengan menambah sari jeruk.b. Ari dapat mencoba susu bubuk seperti susu yang diminum oleh balita.c. Ari dapat mencoba minum yoghurt.d. Arti tidak perlu minum susu sama sekali.e. Ari dapat mencoba minum susu secara bertahap.Measles, a childhood disease, had caused suffering to mankind for thousands of years. However, the search for an effective measles vaccine lasted two hundred years and has finally ended in success. Now, for the first time, measles is a preventable disease. You may ask, "How is this important to children?"Every year measles kills twice as many Americans as polio does. More children die from measles than from any other common childhood disease. Also complications of some degree occur in about one child out of six. Most complications include pneumonia and ear disorders. Another after-effect of measles-brain damage is less common, but it can have such serious consequences that it deserves special attention.Brain damage due to measles sounds like something far away from our experience. In reality, it is not. Like other injuries, damage to the brain can be very slight or very severe. It is quite possible that we have never seen or heard of a child who has severe brain damage – the child would either have died or would be in an institution. However, in medical research a relation has been found between measles and such things as behavior problems, personality changes and dulling of mental ability. For example, a child may be bad-tempered or a little slow to learn after he has recovered from measles.One of the important findings of the research on measles is that...a. children who have got measles may become difficult to handle because of their behavior.b. In reality, there are no measles patients who get brain damage.c. personality changes already occur at the time a child has measles.d. measles can cause children to become physically handicapped.e. measles is the first killer of childhood disease in the world.Nah, itulah penjelasan sekaligus contoh-contoh soal problem solving yang dapat membantu sobat Medcom dalam mempersiapkan UTBK 2023. Jangan lupa pula persiapkan portofolio bila akan memilih jurusan seni atau yang memang memerlukan portofolio. (