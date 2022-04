Genjot Kolaborasi, IT PLN Siap Cetak SDM Unggul Bidang Teknologi dan Energi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi PLN (IT PLN) akan memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah dan pihak swasta di usianya yang ke-24 tahun. Kolaborasi ini dilakukan untuk mendukung mahasiswa IT PLN agar menjadi SDM unggul di bidang teknologi dan energiRektor IT PLN, Iwa Garniwa mengatakan, sivitas akademika IT PLN akan semakin dituntut mampu menghadapi tantangan perubahan atau transisi energi di masa mendatang. Tantangan itu, menurut Iwa akan mampu dijawab dengan terjalinnya sinergitas antara pemerintah, pihak swasta dan juga lembaga pendidikan.Untuk itu, IT PLN mengambil tema 'Berkolaborasi dan Bersinergi Membangun Negeri' dalam Dies Natalisnya yang ke-24. "Temanya kolaborasi dan sinergi untuk bangun negeri pengertiannya adalah membangun negeri, kita punya visi itu, kita ingin IT PLN jadi perguruan tinggi yang modern, unggul di bidang teknologi dengan berwawasan lingkungan," kata Iwa dalam siaran persnya, Jumat, 1 April 2022.Memasuki usia ke 24 tahun ini, Iwa menyebut mahasiswa IT PLN juga harus siap menghadapi tantangan tersebut. "Kita sedang transisi energi dan akan menuju zero emisi, kita selaku pencetak sumber daya manusia harus siap menghadapi momentum itu di 24 tahun ini," kata Iwa.Sebagai bentuk persiapan menghadapi tantangan itu, IT PLN telah menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang. Langkah pendeknya adalah bersinergi dengan seluruh komponen internal IT PLN."Kemudian langkah menengah adalah membangun infrastruktur SDM, jika dosen kita kurang S3, ya kita sekolahkan, kemudian kita harus melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat," kata Iwa.Langkah berikutnya mendorong para mahasiswa dan dosen untuk berkarya melalui masyarakat lewat riset- riset yang telah dilakukan. Dengan langkah tersebut, Iwa yakin lulusan IT PLN akan mampu menghadapi tantangan perubahan energi yang tengah dibutuhkan masyarakat.Iwa juga mengimbau, agar masyarakat harus bijak dalam menggunakan energi dan jangan ragu untuk menggunakan energi baru terbarukan. "Sebab kita harus mewariskan kepada generasi mendatang lingkungan yang sehat dan hijau," terangnya.Lalu untuk jangka panjangnya, IT PLN ditargetkan untuk menuju world class university. "Itu impian dari seluruh universitas," imbuh Iwa.Baca juga: Selamat! FMIPA UI Juara Umum EUREKA ITB 2022 Iwan berharap, ke depan IT PLN semakin dipercaya masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan teknologi terbarukan demi kemajuan bangsa. Dalam Dies Natalis IT PLN juga terdapat orasi ilmiah dengan tema “Peran Energi dan Teknologi Untuk Menuju Indonesia Hijau” yang disampaikan oleh Yusuf Didi Setiarto (DirMSDM PT PLN), Teuku Faisal (PLT Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat) dan Herman Darnel (Anggota Dewan Energi Nasional).