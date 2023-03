Perkuat Kerja Sama, IPB University Kunjungi University of California

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Rektor Institut Pertanian Bogor ( IPB University ), Arif Satria dan rombongan mengunjungi University of California (UC) Davis pada akhir Februari lalu. Berdasarkan The QS World University Ranking by Subjects 2022: Agriculture and Forestry, UC Davis menduduki peringkat kedua di dunia.Oleh karena itu, IPB University akan memperkuat kerja sama yang lebih intensif dengan universitas tersebut, sehingga IPB bisa lebih berperan di tingkat global. Saat ini IPB University berada pada peringkat ke-41 berdasarkan subjek tersebut yang diharapkan ke depannya dapat meningkat melalui kolaborasi internasional dengan universitas yang bereputasi.Dalam kesempatan tersebut, Rektor IPB University diterima oleh Prof. Joanna Regulska, Vice Provost and Dean, Global Affairs dan Prof Michael Lazzara, Associate Vice Provost, Academic Programs, Global Affair di Mrak Hall, One Shields Avenue, Davis, California. Kunjungan kerja diawali dengan mengunjungi Coffee Research Center (CRC), yaitu pusat studi multidisiplin yang bertujuan untuk menjadikan world class facility bagi pendidikan dan penelitian kopi dalam satu kesatuan.Prof. Bill Ristenpart, Director CRC, mempresentasikan “The Future of Coffee Science and Education”. CRC menggabungkan berbagai keilmuan yang terintegrasi dengan mata kuliah di program studi seperti Teknik Kimia, Sosiologi, Manajemen.Misalnya disiplin ilmu Teknik Kimia mengkaji transport phenomena, termodinamika dan reaksi kimia yang terjadi dalam proses pengolahan kopi yang bertujuan menghasilkan rasa kopi terbaik dengan energi minimum. Dari bidang ilmu Biologi, Ekologi dan Sosial Ekonomi dikaji keberlanjutan sistem budidaya kopi dan dampaknya terhadap masyarakat."Juga dikaji perubahan sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi inovasi, produksi dan konsumsi kopi,” jelasnya.Sampai saat ini, imbuhnya, CRC mendapat dukungan dari berbagai perusahan kopi terbesar di dunia seperti Starbucks, Bencafe, Cropster, Folgers dan sebagainya. Dalam kesempatan ini, Rektor IPB University menyampaikan bahwa Indonesia merupakan produsen kopi terbesar ketiga di dunia, dimana produksi setiap tahunnya meningkat cukup signifikan.Hal ini seiring juga dengan peningkatan konsumsi di tingkat nasional maupun internasional. "Oleh karena itu, kerja sama dengan CRC sangat penting dan akan dijalin lebih intensif untuk memperkuat kopi Indonesia, khususnya dari aspek pendidikan dan penelitian,” ujarnya.Arif berharap agar kerja sama yang terjalin dapat mendorong international mobility students maupun mobility staffs untuk meningkatkan capacity building sivitas IPB University. Seperti program summer course, visiting professors, guest lecturer, internship/field work, yang bersifat resiprokal.Selain itu perlu diperkuat penelitian, community outreach dan inovasi misalnya pada bidang pertanian, one health, food sciences, biogenome, teknologi pertanian, ekologi manusia, dan bidang keilmuan lainnya.Hal lainnya dapat dilakukan program pertukaran mahasiswa dan atau faculty members ke desa-desa untuk mentransformasi para petani dari tradisional ke modern. Mengingat kelas petani di Indonesia sangat beragam."UC Davis memiliki pengalaman dalam mentransformasi pertanian tradisional ke smart farming/smart agriculture. Short academic internship akan dilakukan juga untuk mempelajari komersialisasi, techno-socio entrepreneurship, start-up business, dan inkubator bisnis sehingga dapat mendorong pertumbuhan Science Techno Park IPB University,” tandasnya.