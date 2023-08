Siap-Siap! 67 Ribu Guru dan Pendidik Non PNS Bakal Terima Insentif Tahun 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebanyak 67 ribu guru dan pendidik non PNS akan mendapat bantuan insentif tahun ini. Bantuan diberikan kepada guru dan pendidik non PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik.Guru dan pendidik non PNS yang berhak menerima bantuan insentif ini untuk semua jenjang pendidikan. Mulai dari pendidik Paud Nonformal (KB/TPA), guru Taman Kanak-Kanak, guru pendidikan dasar, sampai guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus.“Yang penting para pendidik ini Non Aparatur Sipil Negara dan belum memiliki sertifikat pendidik, serta tidak berstatus sebagai kepala sekolah,” kata Subkoordinator Aneka Tunjangan PAUD dan Dikdas pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ), Sri Lestariningsih, dikutip dari laman Puslapdik Kemdikbud, Selasa, 8 Agustus 2023.Ning, sapaan karib Sri Lestariningsih, mengungkapkan untuk memperoleh bantuan insentif, guru harus berkala melakukan pembaruan data di aplikasi Dapodik. Berdasarkan data di Dapodik itulah, Puslapdik melakukan sinkronisasi data guru untuk penetapan calon penerima bantuan insentif.Guru di pendidikan formal, seperti guru TK, guru pendidikan dasar, menengah dan khusus usulan penerima bantuan oleh dinas melalui SIM-ANTUN kepada Puslapdik dan selanjutnya Puslapdik melalui verifikasi dan validasi sebelum ditetapkan melalui SK.“Untuk pendidik di pendidikan nonformal, seperti KB dan TPA, usulan diambil dari Dapodik, setelah sinkronisasi Puslapdik mengirim data calon penerima ke dinas pendidikan untuk kemudian oleh dinas diverifikasi dan divalidasi, hasil verifikasi dan validasi selanjutnya diusulkan kepada Puslapdik," papar Ning.Seperti tahun-tahun sebelumnya, dinas mengusulkan guru sebagai calon penerima bantuan insentif paling lambat akhir November 2023. Sedangkan, Puslapdik menerbitkan SK penetapan mulai Oktober sampai Desember.Setelah SK terbit, Puslapdik selanjutnya melakukan pembayaran bantuan yang juga dilakukan sejak Oktober sampai Desember. “Pembayaran bantuan insentif ini dilakukan sekaligus selama setahun atau 12 bulan dan terhitung mulai Januari 2023,“ kata Ning.Bantuan insentif bagi pendidik KB/TPA ditetapkan sebesar Rp200 ribu perbulan sedangkan untuk guru TK, Dikdas, Dikmen, dan Diksus sebesar Rp300 ribu per bulan.“Jadi, pembayaran untuk pendidik KB dan PAUD misalnya, Rp200 ribu kali 12 bulan sebesar Rp2,4 juta. Sedangkan, untuk guru Dikdas, Dikmen, dan Diksus Rp300 ribu kali 12 bulan yakni Rp3,6 juta,“ jelas Ning.Penyaluran Bantuan Insentif Tahun 2023 mengacu pada Peratururan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Insentif bagi Pendidik Non ASN pada PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun Anggaran 2023.Ning mengatakan dari 67 ribu guru yang masuk nominasi penerima bantuan insentif akan ada sebagian guru yang tidak layak menerima bantuan. Hal ini setelah dilakukan verifikasi dan validasi.“Tahun 2022 lalu misalnya, dari 67 ribu guru dan pendidikan yang dinominasikan, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ada sebanyak 1.896 guru dan pendidik yang tidak layak menerima tunjangan," beber dia.Dia mengungkapkan penyebab guru dan pendidik tidak layak menerima bantuan karena berbagai hal. Seperti sudah meninggal, terdata sebagai PNS, NIK tidak valid, diketahui sudah tidak aktif mengajar baik karena sekolahnya sudah ditutup, bukan berstatus guru, memiliki sertifikat pendidik, bahkan ada yang menyatakan tidak bersedia atau menolak menerima tunjangan.“Penyebab lain adalah masa kerja kurang dari 17 tahun untuk guru di pendidikan formal dan kurang dari 11 tahun untuk pendidik di KB/TPA," beber Ning.Ning menegaskan guru yang dinyatakan tidak layak menerima bantuan tidak bisa digantikan oleh guru lain. “Tidak bisa digantikan, sebab data guru dan pendidik yang sudah memenuhi syarat dan masuk nominasi itu sudah seluruhnya ditarik dari Dapodik, jadi tidak ada lagi yang bisa diusulkan sebagai pengganti," tutur Ning.Dia memaparkan proses penyaluran bantuan insentif guru formal bisa diakses oleh guru melalui info GTK. Sedangkan, proses pencairan bisa dipantau Dinas melalui Sistem Informasi Pembayaran atau Simbar non PNS.“Tahun 2023 ini, informasi terkait penyaluran dan pencairan aneka tunjangan Guru Non PNS bisa dipantau melalui SMS Blast melalui nomor HP guru yang tercatat di Dapodik, karena itu guru diimbau agar mendaftarkan Nomor HP yang aktif di Dapodik, memastikan HP tercukupi pulsanya, dan jangan sering ganti nomor HP," kata Ning.