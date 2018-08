Telefikom Moestopo Gelar Pameran Fotografi

Telefikom Fotografi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menyelenggarakanrangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan, pameran, seminar, dan workshop fotografi.Pameran Fotografi “trivia” pada 4 Agustus – 10 Agustus 2018.Dalam Pameran Fotografi WKM Telefikom Fotografi kali ini memilih tema “Bilik Mata”dan berjudul “trivia”. "Kami ingin menunjukan sisi lain dari sebuah fenomena yang tidakterlihat oleh orang lain, sehingga dapat menumbuhkan pemikiran untuk tidak selalu menilaisesuatu terlalu cepat," kata Vira Oktaviani, Head of Media Partner Telefikom Fotografi Universitas Prof. Dr Moestopo (Beragama).Fenomena - fenomena ini diangkat berdasarkan hasil dari pemikiran masing – masing pameris yang menginginkan pengunjung pameran untuk merasakan dan melihat apa yang merekarasakan serta lihat. "Oleh karena itu, melalui media foto kami ingin menuangkan ide serta kreatifitas kami dalam menyampaikan pesan-pesan serta nilai-nilai keindahan seni dalam bentuk visual," jelas Vira.Telefikom Fotografi adalah Wadah Kegiatan Mahasiswa (WKM) pecinta fotografi di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) khususnya untuk mahasiswa mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Berdiri sejak 11 November 1991 dan sudah memiliki 27 angkatan. WKM Telefikom Fotografi tergabung dalam Persatuan Fotografi Mahasiswa (PANORAMA) yang terdiri dari 23 kampus di wilayah Jakarta dan sekitarnya.Rangkaian kegiatan tersebut digelar sejak Sabtu, 4 Agustus 2018, dibuka pada pukul 18.30 WIB oleh Rektor UPDM (B) Prof. Dr. Rudy Harjanto, M. Sn. di MULA by Galeria Jakarta, Jl. T. B. Simatupang Cilandak Town Square, Jakarta Selatan. Dalam Pameran Fotografi “trivia” ini ada16 pameris yang berpartisipasi dan ada sebanyak 135 foto yang dipamerkan.Pembukaan acara Pameran Fotografi “trivia” juga dimeriahkan oleh penampilan WKM KOSMIK, Ramadhinara, Daltrey, Soto Car Squad Management, Pemuda Sinarmas, dan akanlive collage oleh Under Collage.Sedangkan pada hari ini, Minggu, 5 Agustus 2018 akan ada seminar “How To Get Opportunities in Photography” oleh Heret Frasthio pada pukul 15.00 - 16.30 WIB. Kemudian pada keesokan harinya, Senin, 6 Agustus 2018 akan ada Seminar “How To Be Good Citizen Journalist” yang dibawakan oleh Ramdani pukul 14.00 - 15.30 WIB.Acara lain juga digelar Selasa, 7 Agustus 2018, yakni sebuah Workshop “Photo Book” oleh Andi Ari pada pukul 14.00 - 16.00 WIB. Lalu dilanjutkan Rabu, 8 Agustus 2018, yakni seminar “How To Get Opportunities in Wedding Photography” oleh Bisma Putra pukul 13.00 - 14.30 WIB."Dan pada hari Kamis, 9 Agustus 2018 akan ada Workshop “Food Photography” oleh Murenk pukul 14.00 - 16.00 WIB," sebut ViraMenurut Rudy acara pameran ini dapat berlangsung berkat dukungan dari Universitas Prof. Dr.Moestopo (Beragama), “Saya selalu mendukung kegiatan mahasiswa, dan terimakasihkepada Astragraphia serta seluruh sponsor lain yang sudah mendukung kelangsungan acaraPameran Akbar Telefikom Fotografi ini.” ujar Rudy Harjanto.(CEU)