ITS Menangkan Dana Hibah dari Kemendikbudristek Sebesar Rp37,8 Miliar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Halaman Selanjutnya

Setelah proses seleksi dilakukan oleh…

Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terpilih menjadi salah satu penerima dana bantuan sebesar Rp37,8 miliar dalam Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) 2021. Dana hibah diterima melalui Departemen Teknik Sistem dan Industri, Departemen Teknik Informatika, dan Departemen Teknik Kimia.Ketua Task Force PKKM ITS Bagus Jati Santoso menyampaikan bahwa PKKM merupakan hibah dengan skema kompetisi. Tujuannya, untuk mendorong, memfasilitasi, dan mempercepat perguruan tinggi dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta mencapai delapan Indikator Kinerja Utama (IKU).Program ini dirancang dalam tiga skema berdasar jumlah mahasiswa aktif, yaitu skema berupa Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Bagus menjelaskan bahwa ITS berada pada skema tertinggi yaitu Liga 1, pintu dan peluang yang dimiliki ITS untuk mendapatkan hibah dana paling besar terbuka lebar."ITS berada di Liga 1 karena jumlah mahasiswanya di atas 18.000 orang," kata Bagus mengutip siaran pers ITS, Rabu, 9 Juni 2021.Baca: Kemendikbudristek Akui Ada Sekolah 'Curi-Curi' Start PTM Terbatas Alumnus National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) itu menambahkan bahwa ITS bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menjadi tiga Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang memperoleh dana PKKM terbesar."Total dana yang diraih ITS adalah Rp 12,6 miliar per tahun atau secara total Rp37,8 miliar untuk tiga tahun," ungkap Bagus.Bagus menerangkan, pada tahap awal pembentukan proposal, sebanyak 16 departemen dari ITS mendaftar. Setelahnya, didapatkan lima departemen terpilih yang kemudian diajukan dalam PKKM. Kelima departemen yang menjadi kandidat untuk kompetisi adalah Departemen Statistika, Departemen Teknik Sistem dan Industri, Departemen Teknik Kimia, Departemen Teknik Informatika, dan Departemen Arsitektur.