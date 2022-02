Pelajar Muslim Masih Takut Belajar di AS? Simak Pengalaman Liah Ngampus di AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Amerika Serikat (AS) kerap dianggap sebagai negara Islamophobia. Hal ini membuat banyak pelajar muslim di Indonesia ragu melanjutkan studi di Negeri Paman Sam.Namun, stigma tersebut tak menyurutkan tekad Liah Rosdiani Nasution menimba ilmu di AS. Setelah mulai aktif berkuliah, dia justru merasa aman dengan statusnya sebagai mahasiswa muslim.“Saya tidak pernah kesulitan mendapat teman meskipun berhijab,” kata Liah dalam live Instagram @fulbrightindonesia, Selasa, 8 Februari 2022.Liah bersyukur orang-orang di lingkungan kampusnya, The University of New Mexico , sangat menghargai hak dan kewajibannya sebagai seorang muslim.Perempuan yang melanjutkan studi di bidang Educational Psychology itu membeberkan kampusnya menyediakan ruang khusus untuk beribadah. Sayangnya, ruangan tersebut ditutup pukul 5 sore waktu setempat.Mengetahui hal tersebut, salah satu profesor yang mengampu Liah, secara khusus mengomunikasikan persoalan ini kepada pihak kampus. Alhasil, Liah diizinkan menggunakan ruangan si profesor untuk beribadah.“Saya tidak menyangka. Saya pikir mereka cuma menyentuh aspek akademis saja, tapi nyatanya mereka juga mempedulikan agama saya,” ujar dia.Hingga saat ini, Liah bahkan masih menjalin hubungan baik dengan rekan-rekannya di AS. Dia merasa, mereka semua telah menjadi keluarga baginya. (Baca: Seperti di Indonesia, Sekolah Tatap Muka di Amerika pun Jadi Perdebatan