IPB dan Wageningen University Gelar Refresher Course

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AGA)

Bogor: IPB University bekerja sama dengan Wageningen University and Research (WUR) dalam agenda Online Refresher Course pada 6 September - 1 Oktober 2021. Kegiatan ini merupakan program capacity building di bidang manajemen dan pemanfaatan sumber daya genetik untuk meningkatkan keamanan pangan di Indonesia.Refresher course ini merupakan upaya gabungan WUR-Plant Breeding dengan Departemen Agronomi dan Hortikultura (AGH) Fakultas Pertanian IPB University. Kegiatan ini didanai oleh Orange Knowledge Programme (OKP) Nuffic, Belanda."Sebanyak 40 partisipan dari berbagai universitas, lembaga penelitian, dan sektor swasta yang bergabung dalam program ini," ujar Ketua Departemen AGH IPB University, Edi Santosa, dikutip dari siaran pers IPB, Kamis, 21 Oktober 2021.Menurutnya, program ini bertujuan untuk menyegarkan pengetahuan para peserta dalam berbagai alat dan teknologi berdaya guna. Peserta juga diberikan wawasan terkait manajemen dan pemanfaatan sumberdaya genetik yang efisien."Ini juga menjadi bentuk kontribusi kepada peningkatan efisiensi sumberdaya genetik di bidang plant breeding," ungkapnya.Baca: Dosen IPB Teliti Mangga Kasturi, Buah Endemik dan Langka dari Kalsel Pelatih yang dihadirkan berasal dari WUR-Plant Breeding maupun IPB University. Program yang ditawarkan menyinggung topik manajemen sumberdaya genetik tanaman eks situ dan pemanfaatan sumberdaya genetik dalam bidang plant breeding.Beberapa presentasi dibawakan oleh resource person, baik dari IPB University maupun WUR serta ICABIOGRAD (Indonesian Center for Agricultural Biotechnology and Genetic Resources Research and Development). Para peserta dibagi ke dalam 10 kelompok untuk memaparkan presentasi terkait kedua topik yang ditawarkan.Beberapa peserta yang tinggal di Bogor berkesempatan berpartisipasi dalam program studi lapang, 25 September 2021 lalu. Situs yang dikunjungi antara lain Pusat Perkebunan Tajur, IPB Universiy, Stasiun Lapang Sukamantri, BB Biogen (Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian) dan Bank Biji Kebun Raya Bogor.Kegiatan ini dihadiri Prof Satriyas Ilyas, Koordinator IPB University, Dr Daniel Danial, Team Leader Capacity Building di Pant Breeding and Biotechnology of WUR, serta Dito Alif Pratama selaku representatif Nuffic Neso Indonesia.