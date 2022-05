Mahasiswa Unej Dapat Kesempatan Belajar Mata Kuliah Impian Berkat IISMA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebanyak tiga mahasiswa Universitas Jember (Unej) tahun ini akan berangkat mengikuti kuliah ke luar negeri. Mereka berkesempatan mencicipi kuliah di luar negeri melalui program Indonesia International Student Mobility Awards ( IISMA ) 2022 yang digelar Ditjen Dikti Kemendikbudristek.Ketiga mahasiswa angkatan 2019 itu adalah Ajeng Gendis Purborini, mahasiswi Program Studi Agrobisnis Fakultas Pertanian ke University of Warsawa Polandia. Serta dua mahasiswa asal Program Studi Hubungan Internasional FISIP, yakni Rizki Soraya yang akan berangkat ke Palacky University Olomouc Republik Ceko. Dan, M Abdul Aziz Farhan yang memilih University of Granada di Spanyol sebagai tujuan kuliahnya.Gendis merasa bersyukur dan bangga. Dia bersyukur karena impian kuliah di luar negeri tercapai, sekaligus bangga bisa membawa nama Universitas Jember.Apalagi, 10 ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia melamar, namun hanya 10 persen saja yang diterima.Mereka diseleksi berdasarkan prestasi akademik dan non akademik, tugas membuat esai, kemampuan Bahasa Inggris, dan lulus tes wawancara. Selanjutnya, peserta yang lolos akan mengikuti kuliah selama satu semester di perguruan tinggi luar negeri yang dipilih. Program IISMA adalah salah satu program, dalam rangkaian kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).“Alhamdulillah, berkat program IISMA impian saya kuliah di luar negeri bisa terwujud. Saya tertarik kuliah di University of Warsawa karena menawarkan mata kuliah yang berkaitan dengan Program Studi Agribisnis yang saya tekuni seperti Bisnis Internasional dan mata kuliah Diplomasi di Eropa dan Polandia, serta kuliah lainnya," kata Gendis dikutip dari laman unej.ac.id, Senin, 30 Mei 2022.Dia berharap semakin paham soal bisnis internasional pertanian dan politik kebijakan di bidang pertanian dijalankan di negara-negara Eropa. Selain itu, membuka peluang meneruskan kuliah di luar negeri.Gendis akan bergabung dengan 25 mahasiswa Indonesia lainnya yang juga telah diterima mengikuti kuliah satu semester di University of Warsawa. Selain mengikuti perkuliahan, Gendis dan kawan-kawan telah mempersiapkan diri untuk memperkenalkan Indonesia dan masing-masing daerah asal di depan khalayak Polandia.“Hari Minggu lalu kami sudah bertemu secara daring guna mempersiapkan apa saja yang akan kami bawa dan tampilkan di Warsawa nanti. Saya berencana membawa dan memperkenalkan kain batik dan tentu saja mengenalkan Universitas Jember dan kota Jember di kampus University of Warsawa,” tutur mahasiswi asli Jember ini.Persiapan serius juga dilakukan Rizki Soraya, mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional yang memilih Palacky University Olomouc Republik Ceko. Mahasiswi berkacamata ini tertarik kuliah di perguruan tinggi tertua nomor dua di Republik Ceko karena menawarkan mata kuliah spesifik yang sangat menarik perhatiannya, yakni mata kuliah Central European Culture and Society.“Sejak awal kuliah saya tertarik dengan kajian mengenai negara-negara Eropa, jadi adanya program IISMA ini memberikan jalan bagi saya untuk mendalami dan mengetahui langsung kondisi sosial budaya dan ekonomi Eropa, khususnya Eropa tengah. Siapa tahu dengan ikut serta di Program IISMA akan membuka peluang meneruskan studi jenjang S2 ke perguruan tinggi di Eropa,” kata mahasiswi asal Jakarta yang akan berangkat ke Republik Ceko di bulan Agustus nanti.Rencananya, selama di Republik Ceko, Rizki dan dua puluh koleganya juga akan mengenalkan budaya Indonesia. Rizki sudah berancang-ancang akan mengenalkan masakan Indonesia kepada khalayak di Republik Ceko.Sebagai Humas Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Model United Nations Universitas Jember, Rizki berniat melakukan studi banding dengan unit kegiatan mahasiswa serupa di Palacky University Olomouc. UKM Model United Nations adalah UKM yang mewadahi mahasiswa yang tertarik mempelajari seluk beluk proses sidang dan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).“Kebetulan untuk tugas wajib menulis esai saat mendaftarkan diri di Program IISMA, saya menulis esai mengenai makanan tradisional Indonesia yang ternyata memiliki beberapa spesifikasi yang sama dengan makanan tradisional Ceko. Terutama pada makanan berbahan baku daging sapi yang proses pemasakannya cenderung mirip seperti gulai dan rendang," papar Rizki.Sebelum berangkat, Rizki juga ingin berdiskusi dengan dosen-dosen peneliti yang tergabung di Pusat Kajian Gastrodiplomasi C-RiSSH Universitas Jember untuk mencari masukan sekaligus tambahan referensi.Sementara itu, Rektor Universitas Jember Iwan taruna menyampaikan rasa bangga atas prestasi mahasiswanya berhasil mengikuti kuliah di perguruan tinggi di luar negeri melalui Program IISMA. Iwan berharap keberhasilan ini akan memacu lebih banyak lagi mahasiswa Universitas Jember untuk aktif di berbagai program yang ada di MBKM.Tahun ini, ada 33 mahasiswa Universitas Jember yang melamar di Program IISMA dan tiga orang berhasil lolos. “Manfaatkan kesempatan belajar di kampus luar negeri yang masuk dalam rangking Top 300 QS Rangking dengan sebaik-baiknya dan jaga nama baik almamater serta Indonesia,” pesan Rektor Universitas Jember.Baca: Intip Perjuangan Daffa, Mahasiswa Unesa Dapat Beasiswa IISMA