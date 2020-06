Peminat Program Vokasi ITS Melonjak Empat Kali Lipat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pendaftaran calon mahasiswa baru jalur prestasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tahun ini dibanjiri peminat yang cukup signifikan jumlahnya. Sebanyak 1.470 tamatan SMA/SMK sederajat tercatat telah mendaftarkan diri di delapan program studi (prodi) sarjana terapan ITS.Jumlah tersebut meningkat hingga lebih dari empat kali lipat dari 2019 yang hanya sekitar 321 peserta. Kemudian akan disaring menjadi 252 calon mahasiswa baru dari jalur prestasi, dengan rincian 168 calon mahasiswa baru jalur prestasi dari SMK dan 84 sisanya dari SMA.Dikutip dari laman ITS, prodi Statistika Bisnis dalam pendaftaran jalur prestasi tahun ini menjadi yang paling banyak peminatnya. Disusul prodi Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil serta Prodi Teknologi Rekayasa Kimia Industri.Baca juga: Politeknik Didorong Buka Program S2 Terapan Prodi Unggulan Dekan Fakultas Vokasi ITS, Muhammad Sigit Darmawan mengakui, peningkatan jumlah pendaftar kali ini dipicu oleh adanya perubahan persepsi dan pola pikir masyarakat terhadap program pendidikan vokasi. Terlebih pada situasi saat ini, banyak digelar sosialisasi hingga temu wicara daring, yang memberi edukasi terkait pendidikan vokasi ITS.“Selain itu, berbagai pencapaian dan prestasi Fakultas Vokasi ITS juga turut andil dalam meningkatkan kepercayaan para siswa SMA/SMK,” ujar Guru Besar Bidang Keteknikan Sipil ITS tersebut.Dengan selesainya masa pendaftaran, proses seleksi peserta saat ini tengah berlangsung hingga waktu pengumuman yang direncanakan pada Selasa, 9 Juni 2020. Dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Vokasi, proses seleksi ini dilakukan secara daring, dibantu oleh para wakil dekan, kepala departemen, dan dosen dari tiap-tiap departemen.“Tahap seleksi terdiri dari proses validasi dan evaluasi prestasi akademik dan nonakademik, yang kesemuanya dilakukan secara daring dan paperless,” jelas Sigit.Bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi, maka dapat melakukan pendaftaran ulang yang juga dilakukan secara daring pada Selasa, 16 Juni 2020. Sedangkan untuk yang belum berhasil di jalur prestasi dapat kembali mendaftar pada jalur reguler dan jalur mandiri yang akan dibuka pada 20 Juli mendatang.Kuota mahasiswa baru yang akan diterima di program sarjana terapan ITS melalui jalur reguler dan mandiri masing-masing sebanyak 336 dan 252 mahasiswa. Sama halnya dengan jalur prestasi, dijelaskan Sigit, proses pendaftaran dan seleksi jalur reguler dan mandiri juga akan dilaksanakan secara daring mengingat situasi pandemi saat ini.“Semoga semua prosesnya berjalan dengan lancar, siswa SMA/SMK sederajat yang menaruh minat pada pendidikan vokasi dapat terwadahi,” pungkasnya.(CEU)