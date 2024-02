Nature Index Kembali Nobatkan UI Sebagai Perguruan Tinggi Terunggul di Indonesia

Advertisement

(REN)

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) kembali menjadi perguruan tinggi terunggul di Indonesia oleh Nature Index. Capaian ini berkat penghargaan dari The Conversation Indonesia sebagai Institusi Terproduktif karena penulisan artikel ilmiah populer dari akademisinya.Direktur Riset dan Pengembangan UI, Munawar Khalil, mengatakan Nature Index dalam pemeringkatannya tidak hanya menjadikan kuantitas riset sebagai ukuran. Tetapi juga melihat seberapa besar kontribusi peneliti dalam sebuah penelitian.Apabila sebuah penelitian dikerjakan oleh puluhan peneliti, tentu kontribusi yang diberikan masing-masing peneliti lebih kecil dibandingkan dengan penelitian yang dikerjakan oleh dua atau empat orang. Karena itu, kuantitas bukan menjadi satu-satunya ukuran dalam Nature Index.“Meski sebuah institusi menerbitkan banyak riset, namun jika kontribusi peneliti kecil, tentu nilai Share-nya juga kecil. Oleh sebab itu, UI terus mendorong penelitinya agar semakin banyak artikel penelitian yang mampu menembus jurnal-jurnal terbaik dunia, sehingga kontribusi UI di kancah internasional semakin besar,” ujar Khalil dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Januari 2024.Nature Index adalah open-source database mengenai afiliasi penulis yang bertujuan melacak kontribusi mereka pada sebuah artikel penelitian. UI juga unggul di lembaga riset.Tahun ini, UI mengalami kenaikan signifikan pada nilai Share (sebaran kontribusi) penelitian, yakni dari 1,18 menjadi 3,52. Nilai Share tersebut diperoleh dari 16 artikel UI di jurnal internasional berkualitas tinggi yang terbit pada periode 1 September 2022-31 August 2023.Nature Index menetapkan 145 jurnal di bidang ilmu pengetahuan alam dan kesehatan sebagai acuan untuk penilaian artikel riset. Jurnal-jurnal tersebut dipilih berdasarkan reputasi oleh kelompok peneliti independen.Sebanyak 16 artikel UI yang merupakan luaran hasil penelitian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Teknik masuk dalam empat subject riset, yakni Biological Sciences, Chemistry, Health Sciences, dan Physical Sciences.UI mengalami kenaikan nilai Share untuk subject Health Sciences dari 0,28 menjadi 0,56 dan Physical Sciences dari 0,8 menjadi 2,85. Adapun ke-16 artikel tersebut terbit di beberapa jurnal internasional.Antara lain Nature, Nature Communications, Neuron, Chemical Communications, Gut, Journal of Infectious Diseases, The Lancet Global Health, The New England Journal of Medicine, ACS Nano, Applied Physics Letters, European Physical Journal C, dan Physical Review B.Di antara artikel tersebut, artikel berjudul “Strong Lensing and Shadow of Ayon-Beato–Garcia (ABG) Nonsingular Black Hole” yang terbit di jurnal European Physical Journal C memperoleh nilai Share tertinggi. Artikel ini ditulis oleh tim peneliti dari Departemen Fisika, FMIPA UI, di bawah koordinasi Handika S. Ramadhan.Selain itu, artikel lain yang berjudul “Towards Precise Constraints in Modified Gravity: Bounds on Alternative Coupling Gravity Using White Dwarf Mass-Radius Measurements”, ditulis oleh tim peneliti yang diketuai oleh Anto Sulaksono dari Departemen Fisika, memperoleh nilai Share tinggi, yakni 0,75.