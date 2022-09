ICONETSI 2022 Tingkatkan Inovasi dan Teknologi Lebih Kuat Pascapandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: ICONIET menunjukkan komitmen dan kontribusinya pada Swiss German University (SGU) untuk kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan penelitian. Selain itu, penelitian selalu memainkan peran yang sangat vital untuk turut berkontribusi terhadap pengetahuan dan pengembangan prospek di masyarakat, terutama di masa kritis seperti pascapandemi yang kita alami saat ini.ICONETSI atau International Conference on Engineering and Information Technology for Sustainable Industry 2022 merupakan event kedua yang diadakan sebagai wadah bertemunya insinyur, ilmuwan, praktisi, dan mahasiswa, baik dari universitas maupun industri berbagai negara untuk melakukan pertukaran pengetahuan tentang kegiatan penelitian dan pengembangan.Kegiatan ICONETSI tahun ini dilaksanakan secara daring dengan tema “Innovation and Technology for Resilient and Sustainable Industry." Ada beberapa sub-topik utama yaitu Sustainable Energy and Environment, Production and Operation Management, Logistics and Supply Chain, Ergonomic and Human Factors, Automation, Mechatronics and Robotics, Cyber Security and AI, and Software Engineering.ICONIET 2022 membawahi dua konferensi, yaitu International Conference on Engineering and Information Technology for Sustainable Industry (ICONETSI) dan International Conference on Biomedical and Pharmaceutical Sciences and Technology (ICOBIPST).ICONIET berlangsung pada 21-22 September 2022. Sementara, ICOBIPST yang diselenggarakan bersama oleh Swiss German University dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya akan digelar menyusul pada 1 dan 2 Oktober 2022. Diharapkan konferensi kami tahun ini akan merangsang ide-ide baru dan kolaborasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan perbaikan masyarakat menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.ICONETSI 2022 dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan R Herdian (Deputi Utilisasi Riset dan Inovasi, BRIN). Dalam acara ini, Nuki Agya Utama dan Prof. Wasseem Heider memberikan pemaparannya pada sesi plenary. Pada sesi paralel, hadir profesor dan praktisi dari berbagai latar belakang keilmuan seperti Prof. Dominik Aufderheide dari FH Soest-Jerman, Prof. Mattias Schirmer dari EAH Jena-Jerman, Prof. Wahyudi Sutopo dari Universitas Sebelas Maret, Surakata, Dr. Selvakumar Ramachandran dari Kerkhoff Ltd.-Inggris, Assoc. Prof. Dr. Intan Safinar Ismail dari University Putra Malaysia, dan Dr. Kholis Abdurachim Audah dari Swiss German University, Indonesia.Tahun ini terdapat 84 makalah yang diserahkan, yaitu berasal dari Jepang, Taiwan, Peru, Perancis, Arab Saudi, dan Indonesia, namun hanya 68 makalah yang diterima dan berhak dipublikasikan di ACM-ICPS.