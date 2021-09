Daftar Lengkap Aplikasi yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbudristek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(AGA)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) mulai menyalurkan bantuan kuota internet kepada 24,4 juta penerima, pada Sabtu, 11 September 2021. Penerima bantuan adalah peserta didik, guru, mahasiswa hingga dosen yang nomornya telah berhasil diverifikasi dan divalidasi.Kemendikbudristek menyatakan, paket kuota data internet untuk peserta didik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 7 GB per bulan. Lalu, untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah sebanyak 10 GB per bulan.Pendidik jenjang PAUD hingga pendidikan dasar dan menengah sebanyak 12 GB per bulan. Sedangkan dosen, mendapat 15 GB per bulan.Baca: Kuota Internet Gratis, Nadiem Minta Kepala Sekolah Update Nomor HP Siswa Keseluruhan bantuan kuota data internet di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, kecuali yang diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan sejumlah situs serta aplikasi.Berikut daftar situs dan aplikasi yang tak bisa diakses dengan paket bantuan kuota data internet Kemendikbudristek:1. Badoo2. Bigolive3. Facebook4. Instagram5. Periscope6. Pinterest7. Snackvideo8. Snapchat9. Tinder10. Tumblr11. Twitter12. Vive13. Vkontakte14. YY1. 8 Ball Pool2. Candy Crush3. Clash of Clans4. Clash of Kings5. Clash Royale6. Crisis Action7. Fifa Mobile Football8. Garena9. Garena AOV10. Garena Free Fire11. Growtopia12. Lineage Revolution13. Lords Mobile: Battle of The Empires14. Mobile Legends15. PUBG16. Roblox17. Steam1. Dailymotion2. JWPlayer3. Likee4. Netflix5. QQVideo6. Tiktok7. TVUNetworks8. ViuDaftar situs dan aplikasi yang dibatasi ini dapat bertambah sewaktu-waktu.