Belajar Bahasa Asing, UPT Bahasa ITS Buka Program Keringanan Biaya

Jakarta: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa dan Budaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) senantiasa berupaya dalam memberikan kemudahan bagi mahasiswa. Salah satu buktinya yaitu digelarnya kembali program keringanan biaya kursus agar mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar meningkatkan kemampuan bahasa asingnya.Manajer UPT Bahasa dan Budaya ITS , Ratna Rintaningrum mengungkapkan jika program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang dinilai kurang beruntung secara finansial dan benar-benar membutuhkan. Ketika program kursus dibuka, maka program layanan keringanan biaya akan turut ditawarkan.Menganai teknis pengajuannya, Ratna menjelaskan jika peserta bisa melakukan pengajuan sebelum mendaftar kursus atau saat kursus mulai dibuka. Selain itu, peserta juga dapat bergabung di grup Whatsapp yang disediakan tim UPT Bahasa dan Budaya ITS untuk mengajukan keringanan biaya khusus.“Jadi diharapkan ketika peserta mendaftar program kursus, mereka (peserta, red) dapat langsung mengajukan keringanan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang telah diatur,” sambungnya.Ia menegaskan jika peserta mengajukan keringanan di luar jadwal penawaran program kursus secara mendadak, maka pengajuan tidak dikabulkan. Oleh karena hal itu, peserta harus mencatat tanggal yang ditetapkan oleh UPT Bahasa dan Budaya ITS “Kami akan selalu mengumumkan kepada seluruh mahasiswa ITS setiap kali kursus dibuka, jadi calon peserta tidak perlu khawatir tertinggal informasi terkini,” terangnya.Di akhir perbincangan, Ratna berharap agar program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mampu memberi manfaat di tengah-tengah masa sulit pandemi. “Karena saat ini adalah masa di mana semua layanan hampir dilakukan secara online, kami berharap seluruh pengguna jasa UPT Bahasa dan Budaya ITS agar dapat saling memahami,” pungkasnya.