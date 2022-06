Dukung Program Satu Data Jawa Timur, ITS Beri Pendampingan untuk OPD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) terus mendorong peningkatan setiap sektor di Indonesia. ITS menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pusat Statistik ( BPS ) Jawa Timur,Kepala Departemen Statistika ITS Kartika Fithriasari mengatakan kerja sama sebagai upaya meningkatkan pembangunan program Satu Data (SATA) Jawa Timur. Kerja sama berupa pendampingan khusus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersebar di seluruh Jawa Timur.“Pendampingan tersebut dapat meliputi identifikasi data, metadata, dan beberapa pendampingan lainnya,” kata Kartika dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Juni 2022.Kartika menuturkan kerja sama ini dimanfaatkan Departemen Statistika ITS sebagai sarana kerja praktik (KP) atau magang dalam menunjang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). “Kami melibatkan mahasiswa tentunya dengan tujuan membangun relasi baru dengan pihak instansi Jawa Timur,” tutur dia.Melalui kerja sama tersebut, ITS bersama Pemprov Jatim telah mencetuskan program Talent Scout Academy (TSA). Program tersebut dibentuk sebagai wadah pelatihan maupun bimbingan untuk pengolah data dari beberapa perangkat daerah di Jawa Timur.“Kami akan mengundang dosen dan juga mahasiswa Departemen Statistika ITS untuk menjadi pelatih maupun pembimbing TSA tersebut,” ucap dia.Kartika berharap dengan kerja sama ini, ITS akan terus berkembang dan senantiasa mendukung program SATA Jawa Timur. Dia juga berharap SATA Jawa Timur akan berjalan sukses dalam mengintegrasi setiap data di daerah menjadi satu.“Kami dari ITS akan siap mendukung program SATA Jawa Timur dengan penuh semangat dan tekad,” kata dia.Baca: ITS Gandeng Perusahaan Swasta Buka Marketplace Medis