iSB Tawarkan Program Triple Degree Pascasarjana, Dapat 3 Ijazah Sekaligus

Jakarta: Master in Bio Management (MBM) i3L School of Business (iSB) menawarkan program triple degree. Program Triple Degree ini adalah Program Master Degree yang didesain khusus oleh iSB bersama International University of Applied Sciences (iU), Germany dan London South Bank University (LSBU) UK.Program ini memungkinkan para mahasiswa untuk mendapatkan kurikulum dengan standar internasional dari Jerman dan Inggris dengan hanya berkuliah penuh selama 2 tahun (4 semester) di iSB – Jakarta. Mahasiswa tersebut juga akan lulus dengan tiga gelar dan tiga ijazah dari tiga Universitas dan tiga negara berbeda.Yaitu Master in Biomanagement (MBM) dari iSB Jakarta, Master of Business Administration (MBA) dari iU Jerman, dan Master of Business Administration (MBA) dari LSBU UK. "Setelah lulus mahasiswa juga dapat wisuda langsung di iSB Jakarta, iU Jerman, LSBU UK," kata Education Counselor MBM i3L School of Business, ?Gabriel Stefanus Sinulingga dalam siaran persnya, Selasa, 25 Januari 2022.Stefanus mengatakan, bahwa program ini sangat tepat untuk diambil oleh calon mahasiswa yang ingin mendapatkan pendidikan master dengan kurikulum internasional. Program ini sangat cocok bagi calon mahasiswa yang ingin berkuliah langsung ke luar negeri namun tidak bisa langsung berangkat dikarenakan situasi pandemi , finansial, maupun perizinan.Baca juga: FK Unej Ditargetkan Jadi Pusat Keunggulan Agromedis Asia Tenggara di 2025 Proses pembelajaran akan dilakukan selama dua tahun atau 4 semester di iSB – Jakarta dengan kurikulum kolaborasi dari iSB Jakarta, iU Jerman, dan LSBU UK. "Karena masa pandemi pembelajaran masih akan dilakukan full secara online melalui Learning Management System (LMS) dari iU Jerman dan iSB Jakarta," terang Stefanus.Apabila situasi sudah kembali kondusif maka perkuliahan dapat dilaksanakan di kampus dan dosen dari iU Jerman akan langsung datang ke iSB Jakarta untuk memberikan perkuliahan secara tatap muka.