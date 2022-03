Wisuda Drive Thru, ITS Kukuhkan 1.078 Wisudawan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali gelar prosesi wisuda secara hybrid, yakni drive thru (offline) di halaman Gedung Rektorat ITS dan daring (online) selama dua hari berturut-turut. Pada wisuda ke-125 ini sebanyak 1.078 wisudawan secara sah dinyatakan lulus.Dalam sambutannya, Rektor ITS, Mochammad Ashari yang akrab disapa Ashari ini menyampaikan bahwa wisuda secara luring atau drive thru dilaksanakan oleh seluruh wisudawan ke-125 untuk proses penyerahan ijazah. Kecuali yang berhalangan hadir, akhirnya mengikuti secara daring.Di antara total wisudawan tersebut, terdapat 248 orang di antaranya lulus dengan predikat Cum laude. “Apresiasi dan penghargaan kami berikan kepada wisudawan dengan predikat Cum laude.” tandas Guru Besar Teknik Elektro ini.Dalam pelaksanaannya, hari pertama wisuda diikuti oleh 519 wisudawan (55 orang di antaranya mengikuti secara daring) yang terdiri dari Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD), Fakultas Teknik Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS), Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital (FDKBD), dan Fakultas Vokasi (FV). “Dengan 108 orang di antaranya lulus dengan predikat Cum laude,” jelas Ashari.Selanjutnya pelaksanaan pada hari kedua wisuda, Minggu 27 Maret 2022, akan diikuti oleh 559 wisudawan (tercatat 68 di antaranya mengikuti secara daring) dengan 140 orang lulus berpredikat Cum laude. Wisudawan pada hari kedua terdiri dari Fakultas Sipil, Perencanaan, dan Kebumian (FTSPK), Fakultas Teknologi Kelautan (FTK), Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC), dan Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi (SIMT).Adapun lulusan terbaik pada wisuda ke-125 kali ini diraih oleh Wakhid Ahmad Jauhari sebagai lulusan terbaik program doktor dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Dilanjutkan lulusan terbaik program magister yang diraih oleh Marieta Monica dari Departemen Statistika dan Muhammad Taufiq Hidayat dari Departemen Biologi.Lebih lanjut, lulusan terbaik program sarjana diraih oleh Rizky Ryan Kurniawan dari Departemen Teknik Mesin dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,90. Terakhir, lulusan terbaik program sarjana terapan diraih oleh Ratri Fahrus Krisbiantoro dari Departemen Teknik Infrasturktur Sipil dengan IPK 3,62.Baca juga: Wisudawan Tertua ITS, Lulus di Usia 64 Tahun Di akhir, Ashari berharap kepada para wisudawan untuk turut dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Hal ini sesuai dengan misi ITS yakni membangun kemakmuran rakyat Indonesia.“Dengan begitu, Indonesia sebagai negara maju akan semakin terwujud,” tutup Ashari.