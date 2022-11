Nadiem dan Luhut Bahas Transformasi Pendidikan di QS Higher Ed Summit Asia Pasific

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dua menteri hadir menjadi pembicara dalam QS Higher Ed Summit: Asia Pasifik 2022 yang digelar di Jakarta selama tiga hari, 8-10 November 2022. Keduanya membahas tentang transformasi pendidikan, khususnya yang terjadi selama pandemi covid-19.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ), Nadiem Makarim mengatakan, salah satu hikmah terjadinya pandemi covid-19 adalah transformasi pendidikan. Pandemi, kata Nadiem, menghadirkan banyak perubahan besar dan membuat peluang untuk melakukan hal-hal yang belum dilakukan sebelumnya.Nadiem mengatakan, perubahan besar yang telah dilakukan ini mungkin tidak akan pernah bisa ia lakukan dalam waktu sepuluh tahun. Dengan hadirnya Covid-19, dalam waktu satu tahun memaksa hampir sekitar tiga juta guru di seluruh Indonesia menggunakan teknologi.Bahkan jika Kemendikbudristek mencoba dengan anggaran besar, tidak dapat mencapainya dalam waktu sepuluh tahun. Hal itu dapat terjadi karena sekolah dan guru terpaksa menggunakan teknologi untuk mengajar."Mereka sendiri yang membuka pintu-pintu peluang untuk mengadopsi digital dari berbagai teknologi pendidikan yang dapat kami berikan secara gratis untuk para guru sehingga kementerian mengambil kesempatan itu dan membangun berbagai platform pendidikan ,” ujar Nadiem saat menjadi pembicara pada hari kedua QS Higher Ed Summit: Asia Pasifik 2022 di Jakarta, Rabu, 9 November 2022.Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbudristek, Nadiem mengatakan hal tersebut dilakukan untuk melakukan tranformasi agar dapat bergerak secepat mungkin dan salah satu contoh terobosan yang dikeluarkan adalah Merdeka Belajar. Program ini adalah kombinasi antara teori akademik dengan aplikasi dunia nyata.Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Bidang Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang hadir secara virtual menyebutkan, di dalam program Merdeka Belajar terdapat Program Gerilya. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa perguruan tinggi baik dari program vokasi maupun teknologi untuk mengembangkan kompetensi energi terbarukan.Menurut Luhut, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas kegiatan akademik dan penelitian terkait energi terbarukan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memberikan skema beasiswa untuk program magister dan doktoral untuk mempelajari energi terbarukan di universitas terbaik di seluruh dunia. LPDP juga menyediakan skema pendanaan penelitian yang dikenal dengan RISPRO hingga sekitar USD150.000 per skema penelitian yang berfokus pada energi terbarukan. "Hasil dari upaya pemerintah dan banyak pemangku kepentingan pendidikan tinggi yang penting, beberapa peringkat universitas terkemuka internasional mengakui kinerja Universitas Indonesia terkemuka di tingkat global dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk masalah energi terbarukan,” ujar Luhut.Sejalan dengan yang disampaikan kedua menteri tersebut, dalam panel diskusi dengan tema “Intraregional Collaboration And Influence” Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia (UI), Abdul Haris mengatakan, salah satu kunci Universitas Indonesia dalam mencapai posisi saat ini adalah dengan memggencarkan global engagement.UI telah bekerja sama dengan mitra di 47 negara dan merupakan anggota dari 14 konsorsium regional. Selain itu, sinergi antara UI dengan program Merdeka Belajar Kemendikbudristek mendorong untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakatnya.Lebih lanjut Haris menjelaskan, kolaborasi yang dilakukan juga harus berfokus pada hasil aktual dan dampak nyata, yang menghubungkan universitas dengan dunia nyata. Pada panel diskusi yang sama hadir tiga pembicara lainnya, yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek), Nizam.Nizam menyampaikan, saat ini pemerintah sedang mentransformasikan sistem pendidikan melalui banyak aspek. “Karena kami percaya bahwa peran terpenting pendidikan tinggi adalah mempersiapkan sumber daya manusia.,” ujarnya.Pada konferensi hari kedua QS Summit tersebut, acara diawali dengan pengumuman QS Asia University Rankings 2023 dan UI berhasil menduduki peringkat ke-49 di Asia. Posisi ini merupakan posisi tertinggi di antara perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia.Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan panel diskusi dengan berbagai tema, di antaranya Equal Opportunities for All, Equatable Partnerships, dan Intraregional Collaboration and Influence.Di akhir acara, ditutup dengan pemberian penghargaan untuk QS Stars dan QS Certificate of Recognition yang terdiri dari institusi paling berkelanjutan berdasarkan wilayah dalam berbagai bidang, diantaranya Recognition of Improvement, Research Excellence, Reputation Impact, dan New Entrants Award Categories.