Talenta Digital Merapat! BRI Buka Program Internship untuk IT

Jakarta: Fenomena talent war saat ini membuat perusahaan dari berbagai industri berlomba-lomba mencari talenta terbaik negeri untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk perusahaan. Era industri 4.0 saat ini telah memperluas kesempatan bagi talenta IT melalui beragamnya kebutuhan pengembangan IT di industri sehingga dewasa ini banyak tercipta profesi/job position di bidang IT (information technology).Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) IT yang unggul, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI meluncurkan IT Internship Bootcamp BRI Program atau IT Camp BRI.Direktur Human Capital BRI Agus Winardono menjelaskan IT Camp merupakan program pemagangan yang berfungsi sebagai wadah bagi para pesertanya yang memiliki ketertarikan dan keahlian di bidang IT.“Dengan demikian, mereka dapat berkolaborasi dan menyalurkan keterampilannya sehingga dapat memunculkan berbagai solusi di bidang layanan keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Agus Winardono.Melalui program ini pula, Peserta IT Camp berkesempatan melanjutkan karier di BRI sebagaimana IT Camp Batch 1 yang sebelumnya telah berhasil merekrut lebih dari 40 talenta IT. Sehubungan dengan hal tersebut, BRI mengajak para talenta IT tanah air untuk dapat bergabung mewujudkan impian melalui program IT Camp BRI Batch 2 Tahun 2023.Pendaftaran IT Camp BRI Batch 2 dibuka pada 22 Desember 2023 hingga 14 Januari 2024, secara online melalui laman. Pendaftaran terbuka bagi talent IT lulusan S1/S2 dari bidang studi Teknik, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Matematika & Statistika (Jurusan di luar bidang IT namun memiliki pengalaman di Bidang IT dipersilakan untuk mendaftar) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 untuk lulusan S1 dan 3,25 untuk lulusan S2. Selain itu, batas usia maksimal bagi peserta yang bisa mengikuti program ini adalah maksimal 25 tahun untuk lulusan S1 dan 27 tahun untuk lulusan S2.IT Camp Batch 2 akan diselenggarakan di kantor BRI Jakarta. Usai menyelesaikan kegiatan magang dan menempuh evaluasi akhir, peserta yang mampu menunjukkan performa yang baik berkesempatan memperoleh rekomendasi untuk dapat melanjutkan karier di BRI/BRI Group sebagai Management Trainee BRI melalui BRILiaN Future Leader Program (BFLP) IT atau sebagai IT Project Officer BRI.“Perseroan akan menyeleksi pelamar berkualitas untuk berkarya dan mengembangkan potensi terbaik di BRI. Nantinya, para calon terpilih berkesempatan untuk terus bertumbuh dan belajar demi memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia,” ucap Agus Winardono.Untuk informasi lebih lanjut, peserta yang berminat dapat mengunjungi situs web, instagram @lifeatBRI, dan LinkedIn PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.