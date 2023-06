TEDxITB 6.0 Ajak Masyarakat Berani Melangkah Mewujudkan Mimpi Melalui Aksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ROS)

Jakarta: Memasuki tahun keenam, TEDxITB kembali hadir dengan beragam acara baru dan menarik. Mengusung tema Action: The Fundamental Breakthrough, TEDxITB 6.0 mengajak orang-orang untuk tidak hanya sekadar bermimpi, tetapi mulai berani mengambil tindakan, mengambil langkah pertama untuk mewujudkan mimpi di tahun 2023. Beragam konten maupun perlombaan, seperti educational video dan Online Video Competition: Shape Your Action diselenggarakan untuk mencapai tujuan tersebut."Kami sudah merancang kegiatan ini sejak Oktober 2022. Berbeda dengan TEDxITB sebelumnya yang targetnya mahasiswa, kami memperluas target kami ke anak-anak SMA. Kami percaya impact acara ini juga baik untuk mereka. Kami sudah memikirkan, acara mana saja untuk anak SMA saja, mahasiswa saja, dan untuk keduanya,” ucap Qanita, Licensee TEDxITB 6.0.TEDxITB 6.0 dimulai dengan kegiatan Canvass 1 untuk anak SMA dan TEDxITB Seminar untuk umum dan mencapai puncaknya di Main Event TEDxITB 6.0 pada 27 Mei 2023, di Balai Kota Bandung. Tidak hanya diisi dengan TEDxTalks, tahun ini TEDxITB 6.0 menghadirkan inovasi baru berupa beragam performance, TEDXPERIENCE, workshop, booth, serta mentoring session untuk lima peserta terpilih.“Menurut aku, kata yang menggambarkan action itu ‘wake up early’ karena time management aku cukup buruk. Jadi, kalau bisa bangun lebih pagi, lebih banyak hal yang bisa aku lakukan,” ucap salah satu peserta yang mengunjungi Action Garden di lokasi acara.Sekitar pukul 10.00, kegiatan TEDxTalks dimulai. TEDxTalks disampaikan oleh enam narasumber dengan enam topik berbeda, yaitu pendidikan, karir & bisnis, lingkungan, art & media, teknologi & inovasi, dan psikologi, selama maksimal 18 menit. Di antara enam narasumber tersebut, terdapat satu narasumber mahasiswa, yaitu Zhaffari Luthfan dari Manajemen Rekayasa (MR) ITB angkatan 19. Melalui Talk ini, para narasumber menceritakan action yang sudah mereka lakukan dan mengapa mereka merasa perlu melakukannya.TEDxTalks dibuka dengan immersive video dan lighting show kemudian dilanjutkan dengan tiga TEDxTalks. TEDxTalks pertama disampaikan oleh Zhaffari Luthfan sebagai student speaker dengan judul Talk “A New Approach”.Kedua, Nailah Shabirah sebagai Executive Director Merakit Asa dengan judul Talk “Social Maturity for The Youth.” Ketiga, Indra Rudiansyah sebagai penemu vaksin AstraZeneca dengan judul Talk “Researchers for Golden Indonesia”. Setelah itu, acara memasuki sesi intermission dimana peserta diperbolehkan beristirahat serta mengunjungi area booth & exhibition. Pada saat ini, peserta juga dapat menikmati penampilan band dari Fakultas Teknologi Industri (FTI) ITB angkatan 22 di area tersebut.Kemudian, peserta kembali ke auditorium untuk lanjut mendengarkan tiga Talk lainnya. Talk keempat disampaikan oleh Rifan Ibnu Rahman sebagai co-Founder Swara Gembira dengan judul Talk “Derived from A Divine Culture”. Kelima, Rizky Arief D. P sebagai CEO HMNS dengan judul Talk “Leaning on Luck and Long Shots”. Talk terakhir disampaikan oleh Reza Hasfinanda sebagai CEO PlusTik dengan judul Talk “From Stepping Waste to Stepping Gold”. TEDxTalks ditutup dengan penampilan dari Keluarga Mahasiswa Seni Rupa (KMSR) ITB.“Semasa pandemi, aku melihat Himpunanku, Keluarga Mahasiswa Teknik Industri (MTI) ITB tidak lagi menjadi opsi pertama untuk mengembangkan diri. Para mahasiswanya lebih memilih mengambil magang atau menjadi bagian dari organisasi lain. Melihat hal itu, aku tidak bisa hanya diam. Sebagai kepala departemen external yang saat itu membawahi divisi marketing, aku mengenalkan konsep marketing baru di MTI ITB, yaitu Human-Centered Marketing. Aku merasa MTI dapat berkembang karena mahasiswa di dalamnya dan orang di dalamnya berkembang dengan bimbingan MTI. Saat itu aku belum tau jika visi yang aku bawa akan menjadi awal yang baru bagi MTI. Visi kecilku berhasil menjadi pendorong di dunia Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ),” ucap salah satu speaker, Zhaffari Luthfan dalam Talknya.Selain TEDxTalks, pada Main Event TEDxITB 6.0, peserta dapat mengunjungi area booth & workshop yang sudah dibuka sejak pagi. Area tersebut juga terbuka untuk orang-orang yang tidak membeli tiket TEDxTalks. Di area ini, pengunjung dapat melihat berbagai booth menarik dan belajar mengambil foto/video serta membuat pottery langsung bersama ahlinya.Terdapat lima jenis booth yang dapat dikunjungi di area ini. Pertama, sustainability booth oleh PlusTik dimana pengunjung dapat melihat cara membuat produk dari limbah plastik, seperti batu bata dan phone holder berbasis plastik. Kedua, Technology Innovation Showcase oleh Karla Bionics dimana pengunjung dapat melihat proses pembuatan dan metodologi motor serta lengan prostetik. Ketiga, Karasa Booth dimana pengunjung dapat membuat mural dari cat serta bermain games, misalnya game mini golf dan darts. Keempat, booth dari sponsor yang menjual beragam produk kecantikan, bahkan pengunjung dapat memperoleh produk tersebut secara gratis apabila melakukan syarat yang diminta. Terakhir, tidak lupa terdapat booth FnB untuk pengunjung yang ingin melepas rasa lapar atau dahaga.Tidak hanya itu, panitia juga menyediakan photobooth di area booth untuk pengunjung yang ingin mengabadikan momen di Main Event TEDxITB 6.0. Dengan membayar Rp15 ribu pengunjung sudah dapat memperoleh dua strip foto.“Hari ini aku datang bareng temen-temen kuliah di FTI ITB. Menurut aku, kita perlu ngabadiin momen disini karena TEDxITB salah satu event yang terkenal. Kebetulan banyak temen aku yang dateng ke acara ini juga, jadi sekalian aja foto-foto. Recommended deh dateng ke TEDxITB lagi tahun depan,” ucap salah satu pengunjung photobooth.Pada area workshop, pengunjung dapat mencoba dua jenis workshop, yaitu multimedia yang bekerja sama dengan Liga Film Mahasiswa (LFM) ITB dan pottery yang bekerja sama dengan Tochi Pottery. Di workshop multimedia, pengunjung akan diajari cara mengambil foto dan video dengan angle menarik serta cara mengeditnya. Lebih menyenangkan lagi, di workshop tersebut, pengunjung akan diajak berkeliling Balai Kota Bandung untuk mengambil foto/video sendiri. Berbeda dengan itu, di workshop pottery, pengunjung akan diajari cara membuat dan mengecat pottery. Pengunjung yang berhasil membuat pottery terbaik akan memperoleh Smart Air Purifier dan Smart Watch dari Eraspace.Pengunjung yang juga merupakan peserta TEDxTalks dapat mengumpulkan poin di area booth & workshop. Lima peserta dengan poin tertinggi akan menjalani mentoring langsung dengan keynote speaker, yaitu Reza Hasfinanda selama satu jam. Selama sesi mentoring, peserta diperbolehkan bertanya hal-hal yang ingin mereka ketahui terkait action yang sudah dilakukan speaker, terutama terkait kendala yang dihadapi dalam proses pendirian PlusTik serta cara menghadapinya.“Kita tadi ngunjungin banyak booth & workshop, hampir semuanya kita kunjungi. Enggak menyangka karena awalnya kita enggak mengincar sesi mentoring, tapi tetap senang banget bisa dapat kesempatan ini,” ucap Celine dan Gerald, salah dua dari lima orang yang memperoleh sesi mentoring.