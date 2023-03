Bangun Kolaborasi Penelitian Kelas Dunia Lewat RISPRO-PRIME dan UKICIS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) berkomitmen memperkuat ekosistem riset nasional melalui kolaborasi antarperguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Salah satunya lewat program pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) bertema Partnership in Research Indonesia and Melbourne (PRIME) dan UK-Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences (UKICIS).Ditjen Diktiristek dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah menggelontorkan total dana Rp44 miliar untuk masing-masing program RISPRO-PRIME dan UKICIS. Pelaksanaannya bersifat tahun jamak selama maksimum empat tahun dari 2021 hingga 2024.Program ini diharapkan dapat mendukung perguruan tinggi mewujudkan universitas berkelas dunia dan membangun kolaborasi penelitian berkelas dunia. Capaian program RISPRO-PRIME dan UKICIS ditampilkan dalam Simposium RISPRO-PRIME dan RISPRO-UKICIS bertema Fostering Excellent Research Through Global Engagement pada 27-29 Maret 2023.Simposium ini diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan riset ke bidang lain dengan melibatkan lebih banyak periset dari perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam, menyampaikan Ditjen Diktiristek telah berupaya membangun kemitraan dengan berbagai pihak di luar negeri. Hal itu untuk mewujudkan ekosistem riset dan inovasi sehingga memiliki dampak yang lebih luas.Mitra-mitra tersebut di antaranya Australia dan United Kingdom yang berkolaborasi dalam program RISPRO-PRIME dan UKICIS."Di 2023, Ditjen Diktiristek berkomitmen akan memperluas kerja sama dengan melibatkan lebih banyak institusi. Semoga hal ini semakin mengakselerasi perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia," ujar Nizam dalam keterangan pers, Jumat, 31 Maret 2023.Nizam mengatakan ke depan riset-riset perguruan tinggi Indonesia akan difokuskan pada bidang-bidang yang dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional.Simposium menghadirkan enam pembicara dari program RISPRO-PRIME yang mewakili lima proyek penelitian bidang kesehatan (PRIME-Health) dan satu proyek penelitian bidang sosial humaniora (PRIME-Social) yang memaparkan capaian proyek risetnya.Sementara itu, program RISPRO-UKICIS meliputi 15 proyek riset yang dikelompokkan ke dalam lima kelompok bidang riset, yaitu Blue Economy, Green Economy, Digital Technology, Tourism, dan Health.Direktur Sumber Daya Sofwan Effendi berharap simposium dapat mendorong riset kolaboratif berkualitas internasional dan berdampak signifikan pada iklim riset dan inovasi di Indonesia."Keterlibatan perguruan tinggi luar negeri sebagai mitra diharapkan juga dapat menghasilkan komitmen in-kind contribution sehingga meningkatkan hubungan kelembagaan dari pihak-pihak terkait dan memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global," ungkap Sofwan.RISPRO-PRIME melibatkan Aliansi Riset Indonesia (Indonesia Research Alliance) yang beranggotakan tiga Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ( PTN-BH ), yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Airlangga (Uniar). Program RISPRO-PRIME menunjuk UI ditunjuk sebagai lead institution dalam RISPRO-PRIME.Sementara itu, RISPRO-UKICIS diprakarsai empat PTN-BH, yaitu IPB University, Institut Teknologi Bandung (ITB), UGM dan UI, bersama perguruan tinggi di Inggris, yaitu University of Nottingham, Coventry University, dan University of Warwick. Program RISPRO-UKICIS menunjuk IPB sebagai lead institution."Sebagai lead university dalam program RISPRO-UKICIS, IPB berkomitmen menyukseskan kolaborasi riset dengan mitra-mitra peneliti perguruan tinggi di Indonesia maupun UK dalam payung UKICIS," ujar Rektor IPB University Arif Satria.