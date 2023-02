Simak 6 Jenis Tes Kualifikasi Bahasa Inggris Penting Buat Kamu yang Mau Kuliah di Luar Negeri

1. IELTS





Jakarta: Ada beberapa persyaratan yang kerap diminta untuk bisa kuliah di luar negeri. Salah satunya, tes kemampuan berbahasa Inggris Namun, ternyata ada beberapa jenis tes kemampuan bahasa Inggris. Sejumlah tes itu memiliki kegunaan, materi pengujian, dan estimasi biaya berbeda.Dilansir dari laman Instagram @kobieducation berikut enam macam tes kualifikasi bahasa Inggris, yakni:International English Language Testing System ( IELTS ) merupakan salah satu tes kualifikasi bahasa Inggris yang biasanya menjadi syarat untuk bisa kuliah di luar negeri. IELTS berlaku di 10 ribu institusi di 140 negara.Skor tes ini berada pada rentang 0-9. Adapun estimasi biaya tes IELTS yakni sekitar Rp3 juta.Test of English as a Foreign Language (TOEFL) memiliki dua jenis tes, yakni Internet Based Test (iBT) dan Institutional Testing Program (ITP). Tes iBT berlaku di 9 ribu institusi dan populer untuk yang melanjutkan studi ke Kanada dan Amerika Serikat.Materi tes iBT meliputi reading, listening, speaking, dan writing. Skor tes ini berada pada rentang 0-12. Estimasi tes iBT yakni sekitar Rp3,3 juta.Sementara itu, tes ITP berlaku hanya di beberapa institusi tertentu dan beberapa negara, umumnya negara Asia. Materi tes ITP meliputi structure and written expression, learning comprehension, serta vocabulary and reading comprehensionSkor tes ini berada pada rentang 330-667. Estimasi biaya tes ITP sekitar Rp500-700 ribu.Test of English for International Communication (TOEIC) biasanya berlaku di Korea Selatan dan Jepang. Standar penilaian untuk lulus TOEIC adalah dengan CEFR (The Common European Framework Reference for Languages: learning, teaching, assessment)Rentang skor TOEIC adalah 10-990. Adapun estimasi biaya TOEIC yakni sekitar Rp675 ribu, sedangkan speaking writing sekitar Rp1,4 juta.Duolingo merupakan platform digital yang menyediakan tes kemampuan bahasa Inggris yang telah diakui banyak lembaga. Hasil tes ini bisa dipakai sebagai persyaratan bahasa Inggris untuk kuliah ke luar negeri ataupun pertukaran pelajar seperti IISMA.Adapun skor Duolingo Test adalah 10-160. Estimasi biaya tes ini sekitar Rp733 ribu.CAE merupakan ujian bahasa Inggris yang disediakan Cambridge Assessment English. Tes ini berlaku di 6.000 institusi pendidikan, bisnis, dan departemen pemerintahan di seluruh dunia.Rentang skor CAE adalah 180-210. Estimasi biaya tes ini sekitar Rp1,2 juta.PTE Academic merupakan ujian yang berfokus pada penggunaan bahasa Inggris secara autentik di lingkungan akademis. Materi tes meliputi reading, writing, listening, dan speaking.Rentang skor PTE adalah 10-90. Estimasi biaya tes ini sekitar Rp2,6 juta.Itulah beberapa jenis tes kualifikasi untuk kuliah di luar negeri. Sobat Medcom sudah mengikuti salah satu tes tersebut? (