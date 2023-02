Mencoba di Kesempatan Akhir, Mimpi Raihan Belajar di Korea Selatan Terwujud Berkat IISMA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mimpi Daffa Raihan Rasendrianto belajar di Korea Selatan terwujud. Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran ( Unpad ) itu terpilih menjadi salah satu peserta program Indonesian International Student Mobility Awards ( IISMA ) 2022.Program IISMA membuka jalan Raihan belajar di Korea University selama enam bulan, terhitung dari 18 Agustus hingga 23 Desember 2022. “Saya kan semester 6 saat itu, and this is my last chance. Kalau saya tidak ikut sekarang, mungkin kesempatan seperti ini tidak akan datang lagi,” kata Raihan dikutip dari laman unpad.ac.id, Kamis, 9 Februari 2023.Raihan mengaku mempersiapkan diri mengikuti IISMA selama sebulan. Dia menyiapkan administrasi hingga mental.“Dari rangkaian seleksi yang paling bikin deg-degan saat interview. Namun, karena semua persyaratan sudah dilengkapi, saya percaya diri saja. Waktu itu saya juga harus sudah siap dengan apa pun hasilnya” tutur dia.Raihan mengaku belajar banyak hal selama kuliah di perguruan tinggi terbaik di Korea Selatan. Dia belajar soal communication cultural diversity and media selama empat bulan.Di kelas tersebut, dia mempelajari mengenai budaya dan media. Metode yang diterapkan ialah discussion based, mahasiswa diminta berdiskusi mengenai satu topik yang diberikan dosen.Dari proses belajar tersebut, Raihan menemukan kebiasaan berdiskusi sangat umum di Korea Selatan. Setiap mahasiswa didorong belajar saling menghargai perspektif setiap orang. Perbedaan pendapat bukan hal salah tetapi justru menambah pengetahuan yang belum diketahui.“Dari sini saya lebih berani mengutarakan opini dan jadi tidak takut untuk salah, ya karena kita sama-sama belajar,” kata Raihan.Tidak hanya belajar di kelas, Raihan juga mengikuti Korea University Buddy Assistants (KUBA) yang diselenggarakan oleh kampus dan bergabung dengan klub Languages Exchange Communication Associations (LECA).“Ikut dua kegiatan tersebut memberikan saya kesempatan untuk menjadi representative Indonesia untuk teman-teman Korea dan internasional lainnya,” tutur dia.Raihan memberikan tips dan trik bagi mahasiswa yang ingin ikut IISMA. Dia menyebut perlu mempersiapkan diri sematang mungkin karena persyaratan mengikuti program ini sangat ketat.“Tidak hanya dokumen atau berkas-berkas, tapi persiapkan diri secara mental misalnya saat interview berpakaian rapi dan percaya diri, cause I’m taking this seriously. Saya rasa itu penting juga,” kata Raihan.