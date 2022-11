Dosen IPB Bahas Alat Deteksi Dini Kadar Haemoglobin dan Glukosa dalam Darah di YSSSEE 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dosen dari Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University Irzaman mempresentasikan makalah dengan judul Ferroelectrics Sensor and Application. Presentasi dalam The 5th Young Scholar Symposium on Science and Mathematics Education and Environment 2022 (The 5th YSSSEE 2022) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.“Penerapan dari Ferroelectrics Sensor bisa sebagai sensor cahaya (sifat ferroelektrik dari bahan ferroelektrik), sensor suhu (sifat pyroelektrik dari bahan ferroelektrik) dan sensor tekanan (sifat piezoelektrik dari bahan ferroelektrik). Dalam hal ini, Departemen Fisika FMIPA IPB University mengembangkan alat deteksi dini kadar Haemoglobin (Hb) dan glukosa dalam darah,” jelas Irzaman dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 November 2022.YSSSEE merupakan simposium tahunan yang sangat bermutu, baik dalam pelaksanaan maupun luaran publikasi terindeks Scopus . Dia berharap YSSSEE 2023 lebih banyak lagi dosen maupun mahasiswa S1, S2, dan S3 IPB berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.YSSSEE merupakan simposium tahunan yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. YSSSEE memberikan kesempatan kepada dosen dan peneliti untuk menyebarluaskan gagasan dan hasil penelitian di bidang ilmu pengetahuan alam, ilmu lingkungan, dan pendidikan IPA (termasuk pendidikan fisika, matematika, biologi, dan kimia).Sebanyak enam pembicara kunci dari berbagai negara ikut dalam acara itu, yakni Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Wan Jamaluddin; University of Dhaka, Bangladesh Md Wahadoszamen; Vishal Ramchandrarao Panse dari Sant Gadge Baba Amravati University, India; Bambang Sumintono dari Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) (alumni Pendidikan Kimia IPB University, lulus tahun 1992); Rofiqul Umam, PhD dari Kwansei Gakuin University (alumni Departemen Fisika FMIPA IPB University, lulus tahun 2014), dan Irzaman dari IPB University, Indonesia.YSSSEE 2022 menyajikan 70 pemakalah, terdiri dari 62 pemakalah dari dalam negeri dan 8 pemakalah dari luar negeri di antaranya India, Bangladesh, dan Jepang. Naskah-naskah tersebut diseleksi dan yang terpilih akan diterbitkan dalam American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings.