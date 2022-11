10 Top Best University In The World, Kampus Favoritmu Termasuk Tidak?

1. University of Oxford





2. Harvard University

3. University of Cambridge

4. Stanford University

5. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

6. California Institute of Technology (Caltech)

7. Princeton University

8. University of California, Berkeley (UCLA)

9. Yale University

10. Imperial College London

Jakarta: Memilih sebuah universitas tak bisa sembarangan karena pasti kalian menginginkan kualitas pendidikan terbaik. Tentunya, banyak dari Sobat Medcom yang bermimpi untuk masuk ke salah satu universitas terbaik di dunia.Melansir dari situs Ruangguru, terdapat 10 universitas terbaik di dunia pada 2023 versi Times Higher Education . Apa saja ya?Siapa sih yang enggak kenal dengan kampus almamaternya Maudy Ayunda ini? University of Oxford menjadi incaran banyak mahasiswa lantaran ia berhasil menduduki peringkat pertama universitas terbaik sejak 2017.Untuk terus memenuhi kebutuhan mahasiswa, akademisi, hingga komunitas penelitian internasional, Oxford terus-menerus memberikan fasilitas terbaiknya, seperti salah satunya sistem perpustakaan dengan jumlah lebih dari 100. Maka tidak heran kalau University of Oxford menjadi kampus dengan sistem perpustakaan terbesar di Inggris.University of Oxford juga merupakan kampus tertua di Inggris sehingga bangunan kampus ini memiliki ciri khas bangunan yang historical sehingga banyak dijadikan lokasi syuting beberapa film layar lebar, seperti contohnya film Harry Potter. Keren banget kan, Sobat Medcom?Bagi kalian yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan kalian di universitas ini, kalian perlu menghadapi proses seleksi yang super ketat dengan biaya perkuliahannya yang tidak terbilang sedikit. Kalian perlu menyiapkan dana 2,5 kali lipat dari 187 juta untuk mengikuti program sarjana di universitas ini lantaran kalian bukan kewarganegaraan Inggris ataupun Uni Eropa. Kendati demikian, biaya perkuliahan tersebut bervariasi tergantung program studi yang kalian tuju serta kalian bisa mengikuti program beasiswa yang tersedia untuk kampus ini kok!Nama kampus ini diambil dari nama John Harvard sebagai bentuk penghormatan karena ia menjadi penyumbang terbesar pada pembangunan universitas tersebut. Selain itu, kampus ini juga merupakan kampus tertua di Amerika Serikat lho Sobat Medcom!Untuk kalian yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan kalian ke Harvard University, kalian perlu menyiapkan uang sebesar Rp738 juta per tahun untuk jenjang sarjana dan Rp713 juta per tahun untuk jenjang pascasarjana.Meski demikian, Harvard menerapkan sistem need-blind admission, jadi latar belakang finansial tidak akan memengaruhi proses admisi kalian. Universitas ini juga memberikan bantuan finansial pendidikan sebesar 50 persen bagi mahasiswanya yang dilihat dari kebutuhan finansial serta besarnya penghasilan orang tua mahasiswa. Menarik bukan?Selain Oxford, Cambridge juga merupakan salah satu kampus tertua, lho di Inggris. Berdirinya kampus ini berawal dari peristiwa town and gown pada 1209– peristiwa kerusuhan yang menyebabkan sarjana University of Oxford kabur ke kota kecil, Cambridge. Pemerintah akhirnya mengizinkan mereka untuk tinggal di sana. Dari situ, mereka mulai memberikan pengajaran kemudian mendirikan perguruan tinggi yang kita kenal saat ini sebagai University of Cambridge.Universitas satu ini ternyata berhasil memborong 89 nobel prize dari berbagai disiplin ilmu, lho, contohnya seperti bidang fisika, kimia, perdamaian, kedokteran hingga psikologi. Tidak jauh berbeda dengan Oxford, bagi kalian yang ingin masuk ke University of Cambridge, kalian perlu menyiapkan uang dikisaran Rp381 juta rupiah hingga Rp996 juta per tahun untuk jenjang S1 dan S2. Tetapi, tenang saja Sobat Medcom, buat kalian yang mengalami kendala finansial, bisa mencoba beberapa program beasiswa yang disediakan kampus ini atau program beasiswa lainnya, ya!Sebenarnya, Stanford University dengan University of Cambridge menempati posisi yang sama, lho! Yaitu, posisi ketiga universitas terbaik di dunia. Salah satu kampus terbesar di Amerika Serikat ini sudah berdiri sejak 1885 dan memiliki 700 gedung kampus utama yang menyediakan 40 departemen. Tentunya, mereka berhasil mencetak lulusan-lulusan ternama di dunia, seperti Larry Page – salah satu CEO Google, Tiger Woods – pemain golf legendaris, hingga Peter Thiel – Pendiri PayPal.Sama seperti Harvard, Stanford University menyediakan need-blind admission namun sayangnya diperuntukkan bagi mahasiswa Amerika Serikat saja. Sehingga, bagi Sobat Medcom yang tertarik melanjutkan studi kalian di sini, kalian perlu menyiapkan biaya Rp824 juta per tahunnya untuk jenjang S1, sedangkan Rp807 juta per tahunnya untuk jenjang S2.Berdiri sejak 1861, dua hari setelah Perang Sipil Amerika, MIT terus menjadi kampus terdepan di bidang sains dan teknologi. Selain itu, kampus ini juga menjunjung tinggi kesetaraan gender mahasiswanya dengan memberlakukan blind-policy – menilai pendaftar kampus melalui kemampuan serta kualifikasinya, tanpa melibatkan gendernya.Untuk masuk ke universitas ini, kalian perlu mempersiapkan uang Rp824 juta per tahun untuk jenjang S1 sedangkan Rp794 juta per tahun untuk jenjang S2. Bagi kalian yang memiliki keterbatasan finansial, kalian tidak perlu khawatir! MIT menjadi salah satu kampus di dunia yang menawarkan bantuan dana bagi mahasiswa internasionalnya, bahkan bisa mencapai pendanaan 100 persen. Menarik banget kan?Dari namanya, kalian sudah tahu kan kalau universitas ini berfokus pada bidang apa? Yup! California Institute of Technology atau Caltech merupakan kampus di Amerika Serikat yang mengedepankan pengajaran di bidang sains dan teknologi. Banyak alumni dari kampus ini berhasil meraih berbagai prestasi, seperti 39 Nobel Prize, 1 Field Medal, 6 Touring Award, dan 71 US National Medal of Science or Technology.Perlu diketahui kampus ini menerapkan biaya yang sama pada seluruh program studi yang tersedia. Bagi program sarjana, kalian perlu menyiapkan dana sekitar Rp776 juta rupiah dengan tambahan sekitar Rp32 juta rupiah. Sementara itu, untuk jenjang S2 atau master, kalian perlu menyiapkan dana Rp746 juta dengan tambahan Rp28 juta. Tidak hanya itu, bagi pendaftar universitas ini, kalian juga perlu memiliki asuransi kesehatan kurang lebih sebesar Rp38,7 juta setiap tahunnya.Universitas ini diawali dengan nama College of New Jersey pada 1746 kemudian beralih nama menjadi Princeton University pada 1896. Universitas ini berhasil melahirkan 40 pemenang nobel, 17 pemenang National Medal of Science, dan masih banyak lagi lho Sobat Medcom. Kendati demikian, buat kalian yang tertarik dengan kampus ini, kalian harus mempersiapkan dana sebanyak mungkin lantaran biaya pendidikannya sekitar Rp920 juta per tahun. Biaya-biaya tersebut telah termasuk dengan biaya fasilitas asrama, makan, buku, kegiatan mahasiswa, biaya pendaftaran serta biaya nilai. Biayanya fantastis banget ya!Merupakan bagian dari Ivy League, University of California, Berkeley atau UCLA didirikan sejak 1868 dan menyediakkan lebih dari 3.000 program sarjana dan pascasarjana. Untuk kalian yang tertarik untuk studi di sini, setidaknya kalian perlu menyiapkan dana sebesar Rp224 juta hingga Rp600 juta per tahun.Yale University merupakan kampus tertua ketiga di Amerika dan bagian dari Ivy League. Universitas bergengsi ini berhasil melahirkan tokoh-tokoh besar di dunia, seperti pasangan Bill dan Hillary Clinton. Program akademik dari universitas ini terbagi menjadi tiga, yakni Yale College atau jenjang sarjana, Graduate School of Arts and Sciences atau jenjang pascasarjana, dan Professional School atau jenjang profesional.Untuk mengikuti program studi di sana, kalian perlu menyiapkan uang sekitar Rp1 miliar unutk biaya perkuliahan, asrama, buku, dan aktivitas mahasiswa lainnya. Waduh, mahal banget! Tapi, tenang saja Sobat Medcom! Yale menyediakan progam full-need no-loans yang berarti mereka akan membantu pendaftarnya untuk membayar biaya kuliah tanpa mengharuskan mahasiswanya meminjam student loans. Kampus ini juga menyediakan program beasiswa bernilai Rp741 juta. Gimana, Sobat Medcom, kampus ini masih jadi kampus favorit kamu enggak nih?Didirikan oleh Pangeran Albert – suami dari Ratu Victoria, Kepala Monarki Britania Raya 1837-1901, universitas satu ini berfokus pada bidang sains, perdagangan, dan seni. Tentunya, Imperial College London berhasil menempati peringkat kesepuluh dalam daftar universitas terbaik di dunia berkat segudang prestasi yang berhasil dicetaknya, khususnya di bidang sains.Hal ini terbukti dari banyaknya penghargaan yang diraih dalam kategori sains bahkan berhasil memborong 15 Nobel Prize. Bagi kalian yang ingin melanjutkan perkuliahan di universitas ini, kalian perlu menyiapkan biaya dikisaran Rp399 juta setiap tahunnya.Nah itu dia tadi deretan kampus-kampus terbaik di dunia. Kira-kira yang mana nih favorit kalian?