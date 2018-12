Industri Migas Banyak Diminati Pelajar dan Mahasiswa

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggelar program Hulu Migas Goes to Campus, yang menyasar pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Program ini bukan hanya bertujuan meningkatkan wawasan generasi muda terhadap industri hulu migas, namun juga menyerap gagasan dari akademisi tentang industri migas di masa mendatang.Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Wisnu Prabawa Taher mengatakan, program ini menggandeng para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). SKK melihat pentingnya meningkatan pemahaman pelajar dan mahasiswa tentang industri hulu migas melalui kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu ini."Kami juga berharap SKK Migas dan KKKS dapat menerima banyak gagasan dari sivitas akademika yang bisa digunakan untuk perbaikan industri hulu migas di masa depan," kata Wisnu dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat, 14 Desember 2018.Menurut Wisnu, para lulusan institusi pendidikan di Indonesia baiknya memahami industri yang akan mereka minati saat bekerja nanti. "Kenyataan saat ini, banyak pelamar kerja yang terbata-bata saat wawancara, bila menghadapi pertanyaan seputar industri yang mereka tuju untuk bekerja. Padahal, fasilitas mesin pencari di internet begitu mudah diakses sehingga mereka seharusnya bisa menjawab dengan baik," kata Wisnu dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat, 14 Desember 2018.Salah satu industri yang banyak diminati para pelajar adalah sektor hulu minyak dan gas bumi. Umumnya, industri tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia."Karena itu, para pelajar dan mahasiswa di daerah harus memahami dengan baik apa itu industri hulu migas," terangnya.Bagi para pelajar, menurut Wisnu, penting diketahui bahwa industri hulu migas merupakan proyek negara. SKK Migas ditunjuk sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian.Kegiatan operasinya sendiri dijalankan oleh KKKS, yaitu perusahaan-perusahaan migas yang telah menandatangani kontrak kerja sama hulu migas dengan Indonesia. Meskipun saat ini harga minyak sedang rendah, tetapi industri ini masih memainkan peran strategis.“Industri ini tidak hanya menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional,” kata Wisnu.Baca: Karya Mahasiswa UMM Dilirik Puluhan Ribu Orang di Seoul SKK Migas selalu mengupayakan untuk menyampaikan mengenai pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif di industri ini. “Kami sampaikan ini dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara Hulu Migas Goes to Campus kepada para pelajar di daerah,” kata Wisnu.Edukasi mengenai industri hulu migas memang harus terus dilakukan, karena masih banyak masyarakat dan pelajar daerah belum memahami peran dan fungsi SKK Migas terhadap kelangsungan industri migas di Indonesia. Edukasi juga penting bagi masyarakat agar memiliki kesadaran yang sama untuk menjaga iklim investasi di masing-masing daerah agar tetap kondusif."Untuk kelangsungan usaha migas yang memberikan kontribusi tidak sedikit bagi kemajuan Indonesia," terang Wisnu.(CEU)